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Подросток в Москве оказался в реанимации из-за попавшей в глаз петарды

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Подросток в Москве попал в реанимацию из-за петарды, которая угодила ему в глаз. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Ногинском районе столицы. 17-летний юноша взрывал фейерверки вместе с друзьями, одна петарда попала ему в глаз.

Пациента госпитализировали, медики поместили подростка в отделение реанимации.

Накануне, 2 января, стало известно, что четырехлетний ребенок пострадал в результате падения на него автомата с едой. Инцидент произошел на Пресненской набережной. Отмечается, что ребенок получил переломы, ушибы и сотрясение мозга.

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