Автомат с едой упал на малолетнего ребенка в Москве

Автомат с едой упал на четырехлетнего ребенка в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в субботу, 2 января.

Инцидент произошел на Пресненской набережной. Отмечается, что ребенок получил переломы, ушибы и сотрясение мозга.

Малыша госпитализировали, расследование инцидента продолжается, выясняется причина, по которой упал автомат.

21 декабря сообщалось, что двухлетний ребенок получил травму в результате удара стеклянных дверей на станции метро «Цветной бульвар» в Москве.