Праздничный залп: как привлечь к ответственности любителей фейерверков

В Саратове полицейские проверяют информацию о повреждении окон жилого дома сигнальной ракетой, запущенной во время празднования Нового года. Проблема эта всплывает каждые праздники — пиротехника нередко причиняет вред имуществу и здоровью окружающих, в том числе случайно оказавшихся поблизости. Как привлечь к ответственности нерадивых любителей фейерверков — разбирались «Известия».

Арт-обстрел

В пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области сообщили: начата проверка по факту обращения граждан, которые заявили, что в их квартире оказались разбиты несколько стеклопакетов. Жительница дома 33, расположенного на улице Антонова, утверждает, что в ее отсутствие в окно квартиры на 19-м этаже попала сигнальная ракета СХТ-40. В результате оказались повреждены стеклопакеты на лоджии и в кухне. Якобы на Новый год ракету решил запустить один из жителей соседнего дома, но не рассчитал траекторию. Ракета пробила несколько стеклопакетов, повредила холодильник. Впоследствии хозяева квартиры нашли на нем металлическую трубку.

Как пояснили «Известиям» в МВД, проверка не завершена, что за предмет влетел в квартиру, пока не установлено.

Праздничный залп_1 Разбитые стеклопакеты после попадания в них сигнальной ракеты Фото: соцсети

Инцидентов с пиротехникой в первые дни Нового года происходит очень много: например, в Уссурийске в дежурную часть полиции обратились владельцы автомобилей, якобы поврежденных при запуске салютов во дворе дома на улице Фрунзе. Коробку с фейерверками установили неправильно, она упала, и вылетевшие залпы врезались в машины . В полиции зарегистрировано два подобных заявления.

В Подмосковье, как сообщают СМИ, произошло около 40 ЧП из-за неправильного использования пиротехники — столько вызовов приняли операторы номера «112».

В Омске и Ноябрьске окна многоэтажек случайно обстреляли залпами фейерверков — без последствий для имущества квартир, а вот в Пскове ракета разбила окно жилой квартиры в доме на улице Юности. Хозяин успел выбежать на улицу и задержать виновных до того, как на место приехала полиция . В Апатитах фейерверк повредил окно лоджии.

Фото: vk.com Поврежденное фейерверком окно лоджии

В Нижегородской области, по данным ГУ МЧС, из-за пиротехники произошли три пожара и три случая получения травм. Один из пожаров возник на балконе пятого этажа многоквартирного жилого дома в Балахнинском районе, в Автозаводском районе Нижнего Новгорода три балкона выгорели из-за запуска салютов, а в Канавинском районе произошел пожар в металлической пристройке. В Кстовском районе заряд фейерверка попал в лицо семилетнем ребенку. В новогоднюю ночь от салюта пострадал и подросток в Санкт-Петербурге — он возвращался из магазина, когда ему в лицо попал снаряд. Ребенок получил рваную рану глаза и контузию.

За рубежом дела не лучше — в Италии, например, во время новогодних фейерверков 79 человек получили ранения и один погиб.

Поймай, если сможешь

Адвокат Илья Прокофьев отмечает: в таких случаях можно взыскать с причинителя вреда ущерб — если, конечно, его удастся установить.

— Подобные дела и иски есть, но их мало, потому что действительно причинителя вреда найти сложно, особенно когда пиротехника взрывается в праздники и вокруг очень много людей , — рассказал он «Известиям». — Это возможно, если установить человека только в момент события. Если проходит какое-то время, тогда найти намного сложнее.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова также отметила, что обращения в суд по такого рода делам редки.

— Может иметь значение несущественность причиненного вреда или полное отсутствие информации о личности причинителя вреда, — сказала она «Известиям». — Но даже если дело принято к производству судом, пострадавшему еще предстоит доказать все существенные обстоятельства, ведь в гражданском процессе действует принцип состязательности. Если же пострадавшему удалось совладать с эмоциями и по горячим следам собрать необходимый объем доказательств, то взыскание ущерба через суд вполне осуществимо. Этот вопрос урегулирован статьей 1064 ГК РФ.

Прокофьев отметил, что ответственность может наступать либо гражданско-правовая — когда собственник поврежденного имущества обращается с иском к виновнику; либо уголовная — если ущерб значительный, более миллиона рублей. При этом моральный ущерб, по его словам, как правило, не взыскивается либо взыскивается в очень незначительном размере.

— Нужно сразу же обращаться в полицию, именно благодаря полиции можно установить человека , — сказал Прокофьев. — Они могут запросить записи камер видеонаблюдения, которые находятся во дворе, зафиксировавшие причинителя вреда. Если лицо устанавливается, в дальнейшем можно уже обратиться с иском в суд.

По словам Спиридоновой, уголовная ответственность предусмотрена только при доказанности факта умышленного причинения вреда.

— И с гражданской ответственностью не всё так просто , — отметила она. — Если вы лично знаете причинителя вреда, его адрес проживания, то можно напрямую обращаться в суд. Но чаще причинитель вреда пострадавшему лицу неизвестен: в такой ситуации пострадавшее лицо находится в максимально невыгодной ситуации .

Сигнал опасности

Как показывает практика, найти причинителя вреда удается очень редко. В прошлом году новогодняя ночь ознаменовалась бедой для жительницы Казани: в квартиру залетела через окно и взорвалась ракета, начался пожар. Женщину успели вывести соседи, но квартиру пришлось ремонтировать. Сын пострадавшей Айрат Гафеев рассказал «Известиям», что виновника так и не нашли, хотя история получилась резонансный.

Кроме того, сообщил он, взорвался в квартире на самом деле не фейерверк, а сигнальная ракета . Их используют вместе с фейерверками в качестве пиротехники, хотя пиротехникой такие ракеты не являются.

Адвокат Наталья Тарасова пояснила «Известиям», что сигнальная ракета — это оружие, и в зависимости от его мощности и других характеристик для его приобретения может потребоваться лицензия правоохранительных органов .

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Мария Спиридонова также отмечает, что пиротехническое изделие в нормативных актах прописывается как «изделие, предназначенное для получения требуемого эффекта с помощью горения (взрыва) пиротехнического состава», а сигнальное оружие — это именно «оружие, конструктивно предназначенное только для подачи световых, дымовых или звуковых сигналов».

— Согласно ст. 13 ФЗ РФ «Об оружии» без лицензии приобретаются и не регистрируются сигнальные пистолеты и револьверы калибра не более 6 мм и патроны к ним, которые по заключению МВД не могут быть использованы в качестве огнестрельного и газового оружия, — пояснила она.

При этом, заметила она, есть определенный правовой пробел в сфере использования сигнального оружия в качестве пиротехники.

— Но сигнальное оружие не может быть использовано как пиротехническое изделие на праздниках , если только не предположить, что речь не идет о самообороне, а может быть использовано только в специально отведенных местах, — пояснила Спиридонова.

Гендиректор ООО «Симбирский салют» Павел Кудинов отмечает, что в принципе сигнальная ракета может нанести куда больший вред, чем фейерверк.

— У обычного фейерверка картонный корпус, окно он, конечно, может пробить, но если только под прямым углом, да еще и в упор, — сказал он «Известиям». — Сигнальное оружие более мощное. У него корпус металлический, легко разобьет окно и вызовет пожар, или убьет человека. Плюс эта металлическая болванка падает потом на землю .

Фейерверки же четко разделяют на пять классов опасности. Первый, второй и третий могут продать каждому, четвертый и пятый могут использовать только профессионалы — у них больше ударная волна, шире радиус опасной зоны. Среди тех, что применяют на Новый год, наиболее опасны салютные установки третьего класса опасности.

— На каждом фейерверке прописан радиус опасный зоны , — пояснил «Известиям» генеральный директор компании «Прометей» Максим Рудкевич. — Эту бытовую пиротехнику нужно правильно закрепить, правильно установить. Всё это прописано в инструкции, но, как правило, в магазинах консультанты-продавцы всё проговаривают и еще раз объясняют правила применения.

По его словам, при использовании пиротехники должны быть выдержаны удаленность от зданий, важно, чтобы над местом запуска не было проводов, веток и так далее.

Единый алгоритм

Адвокат Наталья Тарасова отмечает, что размер возмещения вреда будет зависеть от размера причиненного ущерба.

Например, за повреждение имущества в крупном размере путем «неосторожного обращения с огнем или иным источником повышенной опасности» предусмотрена уголовная ответственность по ст. 168 УК РФ, где максимальное наказание — лишение свободы сроком до одного года. При этом ущерб нужно подтвердить экспертизой или заключением .

— Если нарушение требований пожарной безопасности повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или его смерть, виновное лицо подлежит ответственности по ст. 219 УК РФ , — говорит Тарасова. — Максимальным наказанием за совершение данного преступления является лишение свободы на срок до семи лет.

По ее словам, в ситуации, когда ущерб причинен из-за неправильного запуска фейерверка, алгоритм действий следующий: во-первых, нужно зафиксировать ущерб, оценить его; во-вторых, обратиться к виновному лицу или его представителю с претензией; и если претензия не будет удовлетворена — обратиться в суд.

При этом, по словам Тарасовой, неважно, сигнальная ракета нанесла ущерб или фейерверк. Алгоритм действий одинаков.