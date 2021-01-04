В Челябинской области мужчина фейерверком поджег городскую елку

Новогодняя ель на центральной площади города Миньяр Челябинской области загорелась из-за фейерверка. Об этом 3 января сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выяснилось, что местный житель запускал фейерверк рядом с елью, в результате загорелась одна из новогодних игрушек. В итоге огонь повредил верхнюю часть ели.

Возгорание было ликвидировано. Для тушения пожара было привлечено пять человек и две единицы техники.

В результате случившегося никто не пострадал.

31 декабря сообщалось, что на центральной площади дагестанского города Дербента задымилась новогодняя елка. Вероятной причиной случившегося была неисправность установленного внутри конструкции холодного фейерверка. Задымление было ликвидировано.