Один человек погиб и около 80 пострадали из-за фейерверков в Италии

Один человек погиб и 79 получили ранения во время новогодних фейерверков в Италии. Об этом в пятницу, 1 января, сообщает телеканал РЕН ТВ.

13-летний мальчик из цыганского табора погиб в ночь на 1 января 2021 года в городе Асти. Петарда попала в брюшную полость погибшего. Его доставили в больницу, где медики констатировали смерть ребенка.

В общей сложности во время новогодней ночи в Италии от пиротехники пострадали 79 человек, 23 из них оказались в больнице. В числе потерпевших восемь несовершеннолетних.

45 человек пострадали в Лацио, еще 40 человек пострадали в Неаполе и его окрестностях.

Ранее в этот день стало известно, что в Омске десятиэтажный дом обстреляли салютом. Жители дома рассказали, что пожара удалось избежать чудом. Омичи в паблике «ЧП в Омске» соцсети «ВКонтакте» написали, что испытали шок от случившегося и готовы были вызвать пожарных.

В новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге от салюта пострадал подросток. Мальчик возвращался из магазина, когда ему в лицо попал снаряд от салюта. У него диагностирована рваная рана глаза и контузия. От госпитализации подросток отказался.