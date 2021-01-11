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Полиция проверит информацию о попадании сигнальной ракеты в окно дома в Саратове

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В Саратове полицейские начали проверку по факту обращения местных жителей одного из жилых домов, в чьей квартире оказались разбиты несколько стеклопакетов. Об этом ТАСС в воскресенье, 10 января, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России по региону.

К участковому обратилась местная жительница и заявила, что в ее отсутствие в квартире на 19-м этаже на улице Антонова, 33, были повреждены стеклопакеты на лоджии и в кухне. По ее словам, в окна якобы попала сигнальная ракета СХТ-40, которая используется для подачи сигналов о тревоге, пишет сайт aif.ru. Как пишет РЕН ТВ, женщина заявила, что на Новый год один из жителей соседнего дома решил запустить устройство, однако не рассчитал траекторию его полета. По ее словам, ракета влетела в квартиру и повредила холодильник, отмечает телеканал «360».

Изначально ее муж подумал, что в окно влетел фейерверк, однако затем они нашли на холодильнике металлическую трубку размером чуть больше столовой ложки.

В пресс-службе ГУ МВД по региону информацию о ракете не подтвердили. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. В ведомстве уточнили, что все предметы с места происшествия изъяты, пишет сайт kp.ru.

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