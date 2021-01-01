В Нижегородской области из-за пиротехники произошли три пожара

Три пожара произошло в Нижегородской области в пятницу из-за неправильного использования пиротехники, при запуске салютов и петард пострадали три человека, сообщает 1 января в региональном Главном управлении МЧС.

Там отметили, что в Новый год учащается использование населением пиротехнических изделий.

«За 1 января в территориальные подразделения Главного управления МЧС России по Нижегородской области поступила информация о трех случаях получения различных травм при использовании пиротехники и трех пожарах», — говорится в сообщении.

Случаи неосторожного обращения с пиротехническими изделиями привели к возникновению пожаров в Балахнинском, Автозаводском и Канавинском районах Нижнего Новгорода.

Так, в Балахнинском районе пожар возник на балконе пятого этажа многоквартирного жилого дома, три балкона выгорели в Автозаводском районе в результате запуска салютов, а в Канавинском районе областного центра из-за запуска фейерверков произошел пожар в металлической пристройке, расположенной на территории котельной.

В ведомстве также привели данные о том, что чаще всего несоблюдение мер безопасности при использовании пиротехники приводит к повреждению кистей рук, в частности в Дзержинске Нижегородской области было зафиксировано два таких случая: 43-летний мужчина получил травму руки в результате взрыва петарды, которую он не успел выбросить после ее поджога.

Кроме того, травмы можно получить и в случае неправильного использования бенгальских огней — это стало причиной ожоговых травм во втором случае, в городе Кстово, где 38-летняя женщина получила ожог руки, когда решила поджечь упаковку бенгальских огней от плиты.

Один факт травмирования из-за салютов зафиксировали в Кстовском районе — там заряд попал в лицо семилетнем ребенку.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге от салюта пострадал подросток. Мальчик возвращался из магазина, когда ему в лицо попал снаряд от салюта. У него диагностирована рваная рана глаза и контузия. Госпитализация подростку не потребовалась.