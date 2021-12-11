Бравада из ваты: россиян обманывают при заказе Деда Мороза на дом

Перед новогодними праздниками ожидается рост интернет-мошенничества, связанного с вызовом артистов для детей, заявили на днях в компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone. Схема проста: аферисты создают фишинговые сайты и размещают на них заманчивые предложения по заказу на дом Деда Мороза и Снегурочки. Как не стать жертвой подобного обмана, а также не испортить себе праздники, пригласив непрофессиональных артистов, — в материале «Известий».

Предпраздничный рост мошенничества

В предновогодний период ожидается всплеск интернет-мошенничества, связанного с вызовом артистов для детей, заявили специалисты компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone. Так, злоумышленники создают фишинговые сайты, предлагающие выгодные условия по приглашению Деда Мороза и Снегурочки по ценам значительно ниже рыночных.

— При заказе на фишинговом сайте вы отправляете предоплату через онлайн-кассу. Естественно, никакой Дед Мороз после этого к вам не приходит. Часто такие сайты таргетируют на жертв в социальных сетях или с помощью контекстной рекламы, а также распространяют в спам-рассылках, — предупреждает директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин.

В связи с этим эксперты компании рекомендуют тщательно проверять адрес страницы, на которой вы заказываете услуги или покупаете товары. Если это официальный сайт event-агентства, в адресной строке должен быть префикс HTTPS, а в названии не должно быть опечаток. Также ресурс должен открываться без ошибок и предупреждений.

Кроме того, специалисты советуют не переходить по ссылкам контекстной рекламы, которая появляется на различных сайтах исходя из запросов пользователя. Такую рекламу мошенники часто используют для привлечения жертв на фишинговый ресурс.

Как не попасть на мошенников и некачественные услуги

Не попасть на фишинговый сайт при поиске подобных услуг достаточно сложно, отметил в разговоре с «Известиями» заведующий кафедрой информационной безопасности НИУ ВШЭ, академик Академии криптографии РФ Александр Баранов.

— Если вы хотите вызвать Деда Мороза со Снегурочкой, но при этом вы не знаете этот сайт [где нашли услугу], то откуда вы можете знать, фишинговый он или нет. С большой вероятностью можно нарваться на недобросовестных людей, которые, может, и не обманут, но окажут некачественные услуги, — признал он.

В интернете практически невозможно определить, скрываются за объявлением мошенники или нет, отметил в разговоре с «Известиями» председатель Национального общественного движения Дедов Морозов и Снегурочек Алексей Прокофьев. Кроме того, даже если к вам и правда пришел человек в костюме Деда Мороза, он может оказаться кем угодно .

— Лучшее, что можно посоветовать людям во избежание подобных ситуаций, — чтобы они приглашали Дедов Морозов по сарафанному радио, чтобы им подсказали друзья, у которых этот сказочный герой уже был. Даже высокая цена и красивый костюм — это не гарантия хорошей работы.

Впрочем, даже подозрительно низкую цену вряд ли можно расценивать как сигнал для подозрений. По словам Алексея Прокофьева, в Новый год цены на подобные услуги могут быть абсолютно любыми — от 1000 рублей до 20 тыс. рублей за 30 минут. Как правило, цена зависит от того, кто работает, какой у него костюм и куда этот человек едет. Кроме того, в связи с распространением коронавирусной инфекции цены, естественно, выросли, отмечает специалист. Это подтверждают и данные некоторых сервисов.

Бравада из ваты Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Например, как сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Услуги», в ноябре этого года средний чек на услуги Дедов Морозов вырос на 15% по сравнению с прошлым годом. Так, стоимость услуг аниматоров начинается от 1500 рублей за час, дороже всего пригласить Деда Мороза и Снегурочку будет в Екатеринбурге (1750 рублей), Санкт-Петербурге (2000 рублей), Москве (2200 рублей) и Махачкале (2500 рублей). При этом ближе к празднику стоимость услуг ожидаемо вырастет.

Что касается возможных некачественных услуг Деда Мороза, уберечь от них может помочь составление и заключение соответствующего договора. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в документе стоит указать все важные для вас пункты: время и день мероприятия, продолжительность выступления, стоимость возможных дополнительных услуг, а также обязанности исполнителя и заказчика. В соответствии с законом «О защите прав потребителей» (ст. 4) исполнитель обязан оказать услугу качественно, в противном случае предусмотрена ответственность, описанная в ст. 28 и 29.

Так, если услуга будет оказана некачественно либо если установленный договором срок будет нарушен, потребитель вправе требовать уменьшения цены оказанной услуги, а также возмещения понесенных расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами. В случае же обнаружения существенных недостатков оказанной услуги заказчик имеет право и вовсе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата своих денег. По закону все эти требования должны быть исполнены в течение 10 дней с момента их предъявления.

При нарушении вышеуказанного срока или полном невыполнении требований потребитель может потребовать выплаты неустойки за каждый день (или час, если срок определен в договоре в часах) просрочки, а также обратиться в суд, дополнительно предъявив требования о компенсации причиненного морального вреда и возмещении убытков.

Праздник в условиях коронавируса

Между тем коронавирус внес свои коррективы и в новогодние праздники. Так, по словам Алексея Прокофьева, заказчики могут попросить, чтобы Дед Мороз пришел с QR-кодом или ПЦР-тестом, но при этом необходимо понимать, что и он может попросить то же самое у заказчиков.

— Это улица с двухсторонним движением. Когда Дед Мороз собирается прийти к детям, то должен понимать, что не станет рассадником заразы. Он берет на себя огромную ответственность: мало того что елка — это воспитательный процесс, он еще должен следить за своим здоровьем, чтобы никого не заразить, — подчеркнул председатель Национального общественного движения Дедов Морозов и Снегурочек.

Многие регионы уже сообщили об особенностях проведения подобных мероприятий в этом году. Так, побывать в вотчине Деда Мороза в новогодние и рождественские праздники смогут только индивидуальные туристы и семьи с детьми. Организованные туристские группы временно допускаться туда не будут, заявил начальник департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский. По его словам, «во время пандемии рекомендуется избегать одномоментного массового скопления людей», поэтому новогодний проект по рекомендации Роспотребнадзора, как и в прошлом году, будет ориентирован «исключительно на семейный отдых». При входе в вотчину Деда Мороза индивидуальные совершеннолетние туристы должны будут иметь при себе сертификат с QR-кодом о вакцинации или о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест.

Бравада из ваты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Попасть в избу к татарскому Деду Морозу — Кыш Бабаю — также можно будет только с QR-кодами. Однако тех, у кого его нет, призывают не переживать: пока идет представление в помещении, они смогут попробовать фирменные блины с чаем и сделать фотографии на открытых площадках Леса Чудес. Кыш Бабай выйдет на улицу для совместного танца и вручения подарков.

Не так давно открылась для посещения и Московская усадьба Деда Мороза, однако все экскурсии также будут проходить в COVID-free-формате. А это значит, что посетить столичную усадьбу возможно будет лишь при наличии сертификата о прохождении вакцинации, справки о получении отрицательного ПЦР-теста или документа о том, что с даты болезни коронавирусом и с даты выздоровления прошло не более шести месяцев.