Турной глаз: спрос на поездки в новогодние каникулы вырос до 10 раз

Спрос на поездки в грядущие новогодние каникулы вырос на 30% по сравнению с празднованием наступления 2021-го , сообщили «Известиям» в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В некоторых компаниях рассказали об увеличении числа бронирований путевок в 10 раз. Большинство туристов отправятся в жаркий Египет и горнолыжный Сочи, также популярна Турция. Пока путевки на Новый год можно купить относительно недорого, но ближе к праздникам их стоимость начнет расти, предостерегли в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Особенно подорожают высококлассные отели — на 15% и больше.

Губа не тура

Принципиальное отличие грядущего Нового года в том, что российским туристам доступно больше стран, чем во время встречи 2021-го. При этом в четыре государства — Турцию, Египет, Доминикану и ОАЭ — разрешена безлимитная регулярная и чартерная авиаперевозка, что положительно влияет на цены, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

— Отличий от 2020 года несколько. Так, страны установили понятные правила въезда. А у самих туристов появилось больше уверенности при планировании путешествий, поскольку около 50% из них стали покупать страховку от невыезда . Совсем недавно ей интересовались лишь 10%. Кроме того, произошла стабилизация курса валют — евро сейчас стоит на 10 рублей меньше, чем год назад, — отметил он.

Всё это, по словам эксперта, привело к росту спроса на новогодние поездки на 30% по сравнению с предыдущими зимними праздниками. С этой оценкой согласились в пресс-службе туроператора «Интурист».

Турной глаз Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

— Если говорить о зарубежных направлениях, то спрос действительно вырос на 30% . Однако он всё еще отстает от допандемийных показателей более чем вдвое из-за недоступности европейских направлений , — отметили в компании.

В Tez Tour объем бронирования туров на новогодние праздники увеличился в 10 раз по сравнению с прошлым годом , утверждают в компании.

— Это неудивительно, поскольку в 2020 году основной пик продаж приходился на конец ноября и декабрь: туристы опасались закрытия границ, введения странами дополнительных ограничений, усиления мер безопасности, из-за этого туры бронировали буквально накануне вылета . В этом году первые заявки на высокие зимние даты начали поступать еще в июне, а в конце сентября спрос вырос уже существенно, — сообщили «Известиям» в пресс-службе туроператора.

Снег и солнце

Среди направлений для новогоднего путешествия абсолютный лидер — Египет. Во вторник, 9 ноября, в эту страну отправятся чартеры из России — впервые с 2015 года.

— На долю Египта приходится 35% от всех новогодних бронирований. Следом идут Турция и ОАЭ с долями по 20%. За ними — Мальдивы с долей 15% , — отметили в Tez Tour.

Турной глаз Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Похожие предпочтения у клиентов «Интуриста» и Tui Россия. Безусловным лидером спроса на Новый год у «Интуриста» стал Египет, второе место у турецкой Антальи и экскурсионных туров в Стамбул и Каппадокию, третье — у российских направлений . Менее востребованы ОАЭ, а также экзотические и далекие Доминикана, Куба и Мальдивы.

У Tui рейтинг продаж также возглавил Египет с долей 29% . Следом за ним Турция — 27%, ОАЭ и Россия — по 16% , Болгария, Мальдивы и Куба — по 2%, а также Венгрия, Абхазия, Кипр, Сербия — менее 1% каждая.

— Темпы бронирования туров по РФ сейчас отстают примерно на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом произошло перераспределение спроса: например, желающих встретить Новый год в Санкт-Петербурге стало больше на 33%, а зимний Сочи просел на 14%. Но по мере приближения горнолыжного сезона он быстро восстанавливает позиции, — сообщили в «Интуристе».

В отелях Красной Поляны забронировано уже 60% мест, популярно и Приэльбрусье, сообщил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Турной глаз Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В Tui также заметили, что Сочи у туристов лидирует с огромным отрывом — на этот курорт приходится 43% новогодних продаж туров по России. Следом по популярности — вотчина Деда Мороза Великий Устюг и горнолыжный курорт Шерегеш — по 17%.

Ценовая загрузка

Представители отрасли уверены, что средняя стоимость туров на грядущие новогодние каникулы будет выше, чем на предыдущие: популярные отели поднимут цены из-за высокой загрузки . Кроме того, выбор направлений отдыха всё еще ограничен, конкуренция ниже, отметили в Tez Tour.

С этим согласился Дмитрий Горин.

— Средний чек за новогодний тур в этом году будет выше. Мы ведем статистику, и за последние 20 лет не было ни одного года, чтобы стоимость отдыха падала . Причины — инфляция, рост курса валют и цен на топливо, налоги. А Новый год — это период высокого спроса, и ближе к дате вылета стоимость туров будет заметно расти из-за динамического ценообразования. В частности, популярные высококлассные отели подорожают от 15% и выше , — отметил он.

Турной глаз Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Цены растут за счет инфляции и курса валют, подтвердили в Tui. Там добавили, что минимальная стоимость недельной новогодней поездки в турецкую Анталью составит 23 тыс. рублей в расчете на человека . На курортах Египта можно отдохнуть на сумму от 42 тыс., в ОАЭ — от 50 тыс., на Мальдивах — от 95 тыс., на Кубе — от 113 тыс. рублей.