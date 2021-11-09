 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
Саакашвили оскорбил медработников тюремной больницы
Мир
Белоруссия отказалась продавать электроэнергию Украине
Общество
Городские службы заявили о готовности к ухудшению погоды в Москве
Мир
Польша закроет пункт пропуска через границу с Белоруссией с 9 ноября
Общество
Минтранс предупредил о мокром снеге и гололедице в Подмосковье
Мир
Мигранты разбили лагерь на границе с Польшей
Авто
В ГИБДД Москвы призвали водителей поменять летние шины на зимние
Общество
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов адвоката Сафронова
Мир
ПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Хомс
Мир
Трамп не исключил участие в выборах президента США в 2024 году
/

Турной глаз: спрос на поездки в новогодние каникулы вырос до 10 раз

Где россияне планируют встретить 2022-й
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Главный слайд
Начало статьи
Турной глаз: спрос на поездки в новогодние каникулы вырос до 10 раз
2021-11-08 19:02:53">
2021-11-08 19:02:53
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спрос на поездки в грядущие новогодние каникулы вырос на 30% по сравнению с празднованием наступления 2021-го, сообщили «Известиям» в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В некоторых компаниях рассказали об увеличении числа бронирований путевок в 10 раз. Большинство туристов отправятся в жаркий Египет и горнолыжный Сочи, также популярна Турция. Пока путевки на Новый год можно купить относительно недорого, но ближе к праздникам их стоимость начнет расти, предостерегли в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Особенно подорожают высококлассные отели — на 15% и больше.

Губа не тура

Внеплановая экономика: авиабилеты стали покупать менее чем за неделю до вылета
Почему изменилось потребительское поведение и как это влияет на финансовое положение перевозчиков

Принципиальное отличие грядущего Нового года в том, что российским туристам доступно больше стран, чем во время встречи 2021-го. При этом в четыре государства — Турцию, Египет, Доминикану и ОАЭ — разрешена безлимитная регулярная и чартерная авиаперевозка, что положительно влияет на цены, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

— Отличий от 2020 года несколько. Так, страны установили понятные правила въезда. А у самих туристов появилось больше уверенности при планировании путешествий, поскольку около 50% из них стали покупать страховку от невыезда. Совсем недавно ей интересовались лишь 10%. Кроме того, произошла стабилизация курса валют — евро сейчас стоит на 10 рублей меньше, чем год назад, — отметил он.

Всё это, по словам эксперта, привело к росту спроса на новогодние поездки на 30% по сравнению с предыдущими зимними праздниками. С этой оценкой согласились в пресс-службе туроператора «Интурист».

Турной глаз
турция
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

— Если говорить о зарубежных направлениях, то спрос действительно вырос на 30%. Однако он всё еще отстает от допандемийных показателей более чем вдвое из-за недоступности европейских направлений, — отметили в компании.

Граду и миру: помогут ли льготные кредиты туристическим проектам
Новый перечень реципиентов одобрен Ростуризмом

В Tez Tour объем бронирования туров на новогодние праздники увеличился в 10 раз по сравнению с прошлым годом, утверждают в компании.

— Это неудивительно, поскольку в 2020 году основной пик продаж приходился на конец ноября и декабрь: туристы опасались закрытия границ, введения странами дополнительных ограничений, усиления мер безопасности, из-за этого туры бронировали буквально накануне вылета. В этом году первые заявки на высокие зимние даты начали поступать еще в июне, а в конце сентября спрос вырос уже существенно, — сообщили «Известиям» в пресс-службе туроператора.

Снег и солнце

Среди направлений для новогоднего путешествия абсолютный лидер — Египет. Во вторник, 9 ноября, в эту страну отправятся чартеры из России — впервые с 2015 года.

На долю Египта приходится 35% от всех новогодних бронирований. Следом идут Турция и ОАЭ с долями по 20%. За ними — Мальдивы с долей 15%, — отметили в Tez Tour.

Турной глаз
египет
Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Кандидаты на вылет: бронирования туров в Турцию за сутки выросли вдвое
Какие направления популярны у путешественников на ноябрьские выходные и почему часть поездок аннулируют

Похожие предпочтения у клиентов «Интуриста» и Tui Россия. Безусловным лидером спроса на Новый год у «Интуриста» стал Египет, второе место у турецкой Антальи и экскурсионных туров в Стамбул и Каппадокию, третье — у российских направлений. Менее востребованы ОАЭ, а также экзотические и далекие Доминикана, Куба и Мальдивы.

У Tui рейтинг продаж также возглавил Египет с долей 29%. Следом за ним Турция — 27%, ОАЭ и Россия — по 16%, Болгария, Мальдивы и Куба — по 2%, а также Венгрия, Абхазия, Кипр, Сербия — менее 1% каждая.

— Темпы бронирования туров по РФ сейчас отстают примерно на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом произошло перераспределение спроса: например, желающих встретить Новый год в Санкт-Петербурге стало больше на 33%, а зимний Сочи просел на 14%. Но по мере приближения горнолыжного сезона он быстро восстанавливает позиции, — сообщили в «Интуристе».

В отелях Красной Поляны забронировано уже 60% мест, популярно и Приэльбрусье, сообщил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Турной глаз
великий устюг
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Идем на снижение: размер НДС для российской туриндустрии поручено уменьшить
Правительство оперативно рассмотрит предложение президента

В Tui также заметили, что Сочи у туристов лидирует с огромным отрывом — на этот курорт приходится 43% новогодних продаж туров по России. Следом по популярности — вотчина Деда Мороза Великий Устюг и горнолыжный курорт Шерегеш — по 17%.

Ценовая загрузка

Представители отрасли уверены, что средняя стоимость туров на грядущие новогодние каникулы будет выше, чем на предыдущие: популярные отели поднимут цены из-за высокой загрузки. Кроме того, выбор направлений отдыха всё еще ограничен, конкуренция ниже, отметили в Tez Tour.

С этим согласился Дмитрий Горин.

— Средний чек за новогодний тур в этом году будет выше. Мы ведем статистику, и за последние 20 лет не было ни одного года, чтобы стоимость отдыха падала. Причины — инфляция, рост курса валют и цен на топливо, налоги. А Новый год — это период высокого спроса, и ближе к дате вылета стоимость туров будет заметно расти из-за динамического ценообразования. В частности, популярные высококлассные отели подорожают от 15% и выше, — отметил он.

Турной глаз
сноубординг
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Цены растут за счет инфляции и курса валют, подтвердили в Tui. Там добавили, что минимальная стоимость недельной новогодней поездки в турецкую Анталью составит 23 тыс. рублей в расчете на человека. На курортах Египта можно отдохнуть на сумму от 42 тыс., в ОАЭ — от 50 тыс., на Мальдивах — от 95 тыс., на Кубе — от 113 тыс. рублей.

Пока еще есть возможность улететь отдыхать на Новый год относительно недорого: на начало ноября стоимость отдыха в России и за границей соответствуют уровню 2020 года, заметил Юрий Барзыкин. Сэкономить можно, если отправиться в поездку в начале декабря либо сразу после праздников, добавил он.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021