Вотчину Деда Мороза смогут посетить индивидуальные туристы с QR-кодами

В новогодние и рождественские праздники побывать в вотчине Деда Мороза смогут индивидуальные туристы и семьи с детьми. Организованные туристские группы временно допускаться туда не будут. Об этом 29 ноября заявил начальник департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.

По его словам, «во время пандемии рекомендуется избегать одномоментного массового скопления людей», поэтому новогодний проект по рекомендации Роспотребнадзора, как и в прошлом году, будет ориентирован «исключительно на семейный отдых», пишет сайт kp.ru.

При входе в вотчину Деда Мороза индивидуальные совершеннолетние туристы должны иметь при себе сертификат с QR-кодом о вакцинации или о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого составляет 72 часа.

Осиповский уточнил, что дети, живущие в других регионах, смогут пообщаться с Дедом Морозом во время его путешествия на сказочном поезде по стране.

«Все мероприятия запланированы в основном на свежем воздухе и с соблюдением социального дистанцирования», — добавил Осиповский.

16 ноября стало известно, что Дед Мороз сделал прививку от коронавируса.