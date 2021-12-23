За запахом хвои: живые елки скупают активнее искусственных

Продажи живых новогодних елок в России растут быстрее искусственных . Такой вывод можно сделать из данных аналитического ресурса «Чек Индекс»: в ноябре-декабре 2021 года реализация натуральных елей стремительно увеличивалась и в онлайне, и на уличных базарах. А вот искусственные ели и сосны активно покупают только в интернете, а в офлайне их продажи упали на 12% . В целом в этом году, по сравнению с прошлым, россияне активнее готовятся к праздникам — продажи новогодней атрибутики выросли примерно на треть. Не в последнюю очередь покупки стимулирует ранний приход «новогодней» погоды — морозов и сильных снегопадов.

Предпочтение живым

Россияне всё больше привыкают делать покупки в интернете. Это касается и подготовки к новогодним праздникам. « Доля онлайн-продаж новогодней атрибутики за время пандемии кратно выросла, с 5% в 2019 году до 27% в конце 2021 года », — сообщили «Известиям» специалисты аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (ежедневно обрабатывает данные о десятках миллионов покупок в онлайне и офлайне).

Например, живые елки разбирают с виртуальных полок быстрее, чем с обычных. Так, их продажи в ноябре-декабре 2021 года, по сравнению с тем же периодом прошлого, выросли на 11% в офлайн-магазинах и на елочных базарах и на 38% — в интернете . «Продавцы живых елей и сосен также активно осваивают интернет, рассчитывая прежде всего на горожан в мегаполисах», — отметили в разговоре с «Известиями» эксперты «Чек Индекса».

За запахом хвои_3 Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Увеличился спрос и на искусственные ели и сосны, но только в онлайне — на 28%. При этом в магазинах и на уличных базарах их продажи упали на 12% .

В торговой сети «Ашан» отметили, что, согласно их статистике, клиенты обычно предпочитают искусственные ели живым — спрос на них выше в 20 раз. Наибольшей популярностью в этом году пользуются ели в ценовом диапазоне от 3800 до 6000 рублей.

— Мы уже продали более 100 тыс. штук, живые ели в таком количестве заняли бы площадь около 10 га. В целом же новогодними украшениями, которые купили посетители «Ашана» в этом году, можно 30 раз окружить Москву , — рассказали в ритейлере.

Отличительной особенностью этого года стала и более ранняя предпраздничная суета. В ноябре число новогодних покупок превысило прошлогодний уровень более чем на 80%. В декабре — на 8–10%. Если в 2020-м россияне закупались новогодней атрибутикой в последний месяц года, сейчас потребительское поведение сравнимо с допандемийными 2018–2019 годами, сообщили «Известиям» в «Чек Индекс».

Больше блеска

Отмечают повышенную новогоднюю активность и онлайн-ритейлеры. С 1 по 20 декабря 2021 года россияне заказали на Wildberries в три раза больше елочных украшений, чем за тот же период прошлого года. Спрос на гирлянды вырос в 3,3 раза, а на мишуру — в четыре. Число заказов дождика взлетело в 13 раз, а снежинок — почти в 10 , сообщили «Известиям» в пресс-службе Wildberries.

В целом онлайн-продажи гирлянд выросли на 9% в 2021 году и на столько же снизились в офлайне. Мишуру же в Сети покупали на 22% больше, чем годом ранее, а в магазинах, наоборот, зафиксировали снижение покупательской активности на 10%.

В этом году чаще всего приобретают наборы из трех-семи елочных игрушек. Наибольшим спросом пользуются модели, выполненные из дерева, с изображением символа наступающего года — тигра. Еще один тренд — игрушки в национальном русском стиле с изображением матрешек, снегурочек в кокошниках или с традиционной росписью, добавили в пресс-службе онлайн-магазина.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Маркет Аналитика», продажи елочных игрушек в этом году выросли на 36%. Из них именно наборы игрушек занимают более половины продаж .

Также большой спрос у россиян на новогодние сладкие подарки. Объем их продаж вырос почти на четверть по сравнению с прошлым годом. Самым популярным подарком в этой категории стал набор конфет в коробке весом полкилограмма, отметили в «Чек Индекс». Жители нашей страны заказали почти в 2,5 раза больше таких наборов, чем годом ранее, добавили в Wildberries.

В целом за ноябрь и неполный декабрь 2021 года новогодней атрибутики куплено примерно на треть больше, чем в прошлом году. Этому способствовали как адаптация россиян к изменившимся за пандемию условиям потребления, так и более раний приход «новогодней» погоды — низкие температуры и снегопады подтолкнули людей к дополнительным покупкам, считают аналитики «Чек Индекс».

Вели себя хорошо

В 2021 году в подарок родным и близким россияне чаще всего заказывают различные гаджеты, носимую технику, а также ювелирные украшения . К примеру, число заказов смартфонов на Wildberries с 1 по 20 декабря выросло в 2,2 раза год к году, а планшетов и ювелирной продукции — вдвое. Чаще всего россияне заказывают в подарок ювелирные серьги, кольца и подвески. А для самых маленьких покупают куклы, машинки, конструкторы, игрушечные поезда, железные дороги, а также мягкие игрушки — наиболее популярными в этом году стали плюшевые тигры.

Среди наиболее популярных подарков на Новый год можно отметить мобильные телефоны, детские конструкторы, кремы и сыворотки для лица, чехлы для мобильных телефонов, наушники, парфюмерию и настольные игры, добавили в сервисе «Яндекс.Маркет Аналитика».

Сейчас онлайн-рынок составляет около 10–11% от всего рынка ритейла. При этом для существенной части населения крупных городов интернет стал основным каналом удовлетворения покупательских потребностей , отметил в беседе с «Известиями» основатель и генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.