Операция «Елка»: в России начались рейды из-за новогодних лесорубов

Срубив к празднику сосну недалеко от дачи, можно по незнанию получить неприятный подарок под Новый год — уголовный срок. Заготовка новогодних деревьев в России строго регламентирована и доступна только для предпринимателей, вышедших на торги. Как в лесах начали ловить нелегальных дровосеков, сколько им придется заплатить и где же искать живую ель к празднику, читайте в материале «Известий».

Хвойные защитники

Спецоперацию «Елочка» развернули в лесах Московской области во вторник, 10 декабря. «Елочка» из года в год преследует сезонных лесорубов, которые активизируются за несколько недель до Нового года. В этом году к операции по защите хвойных деревьев Подмосковья привлекут 1,4 тыс. человек.

«Мы усиливаем патрули, причем патрули проводим в «молодняках» — как раз там, где люди себе чаще всего стараются заготовить елочку», — объясняет глава комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников. В прошлом году в рамках спецоперации поймали более 40 нарушителей.

ёлки Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Защиту лесов в преддверии Нового года усиливают повсеместно. Так, в Воронеже инспекторы Новоусманского лесничества уже устроили погоню за нарушителем, который пытался сбежать с двумя вырубленными шестилетними соснами. В Челябинской области возбудили три уголовных дела по факту вырубки 226 пихт — общий ущерб составил более 400 тыс. рублей. И это, возможно, только начало: из запланированных 1,5 тыс. рейдов лесные инспекторы пока провели только 200.

Власти Кемеровской области и вовсе вдвое увеличили штрафы для браконьеров, которые решат заняться незаконной вырубкой в декабре. Пока расплата рублем нарушителей не остановила: уже к 10 декабря лесничие во время профилактической операции «Ель» выявили пять случаев незаконной вырубки. Всего «черные лесорубы» уничтожили свыше 1,5 тыс. деревьев на 750 тыс. рублей.

Ель стоимостью свободы

Злостным нарушителем-дровосеком по незнанию может оказаться любой дачник, вышедший в лес за новогодним украшением для дома. Еще хуже будет положение, если это окажется природная охраняемая территория. А поскольку повсеместно по России в декабре проводятся лесные рейды, вероятность попасться значительно выше. Чиновники объясняют: перед Новым годом так ревностно охраняют леса от вырубки, потому что под продажу валят хвойный молодняк, особенно ценный для восстановления лесов.

Физическому лицу, пойманному на незаконной вырубке, придется заплатить штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей (в зависимости от региона — в Кемеровской области, например, его удвоили). Для индивидуальных предпринимателей сумма может достигать 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — полумиллиона. Примерно те же штрафы сулят за приобретение, хранение, перевозку и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.

ёлки Фото: РИА Новости/Андрей Александров

Кроме того, отдельно рассчитывается ущерб для лесного фонда. И если он превышает 5 тыс. рублей, то пойманному лесорубу грозит уголовная ответственность: лишение свободы на срок до шести лет, обязательные работы до 480 часов или штраф до 500 тыс. рублей. Наказание будет еще суровее, если вырубками занималась организованная группа лиц.

Автор цитаты «Всё зависит от расположения вырубки. Если в лесах населенных пунктов ущерб (за каждое отдельное дерево. — Ред.) оценивают в 2885 рублей, в особо охраняемых природных территориях — уже около 6,5 тыс.», — объясняют в управлении лесами Белгородской области.

«Не советую рисковать хотя бы потому, что гражданин, решивший добыть елку самостоятельно, может не знать, что он попал на особо охраняемую природную территорию федерального значения, и вырубка даже маленькой елочки в этом случае может привести к миллионному штрафу и тюрьме», — подчеркивал глава Рослесхоза Иван Валентик.

По деревьям рассчитайся

Елочные базары в большинстве регионов России официально откроются 20 декабря. В каждом городе, если говорить о легально работающих продавцах, четкое количество точек продажи в строго отведенных местах. Порядок заготовки новогодних деревьев прописан в Лесном кодексе. Согласно нему, региональные власти ежегодно обязаны проводить торги и определять под вырубки конкретные участки. Кроме того, чиновники распределяют территории под базары.

Претендовать на предновогодний бизнес могут только индивидуальные предприниматели и юридические лица — так что у физлиц нет никакого шанса легально вырубить себе ель или сосну для дома, доступ на официальную аукционную электронную площадку у них нет. В рамках договора определяется и конкретное количество деревьев под вырубку.

ёлки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Так, например, в Хакасии торги в этом году выиграли два ИП, которые заплатили в бюджет 160 тыс. рублей и получили право вырубить порядка 4 тыс. деревьев в трех лесничествах республики. Если речь идет об импортных хвойных (чаще всего это так называемые датские пихты Нордмана), то их количество не регулируется.

Автор цитаты Рубить деревья без отдельных согласований могут арендаторы лесного фонда и лесохозяйственные учреждения.

Вычислить официального елочного бизнесмена можно по ряду отличий. Во-первых, у него должны быть оформлены фитосанитарные документы и разрешительный талон на торговлю. Во-вторых, нужно обращать внимание, есть ли кассовый аппарат и подробный ценник. А в-третьих, продавец елочного базара должен держать при себе рулетку для замера дерева, упаковку, а также книгу отзывов, подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Единственная законная возможность самостоятельно спилить деревце в дом — это поехать в лесничество, которое предлагает такую услугу. Если не считать затрат на дорогу, цена на хвойные там будет ниже. Все манипуляции должны проводиться под контролем инспекторов. Кстати, с ветками (так называемыми недревесными ресурсами) тоже нужно быть осторожным: по закону можно собирать только те, что остались от срубленных деревьев.

Оправданный риск

Мэрия Уфы займется пропагандой отказа от использования живых новогодних елей. Пусть лучше горожане покупают искусственные, заявил вице-мэр города Салават Хусаинов 10 декабря. «Огромное сожаление вызывает, когда мероприятия проходят и эти елочные базары остаются завалены живыми спиленными елями», — объяснил он и поручил подсчитать статистику по вырубкам деревьев к празднику.

Автор цитаты Статистика по вырубкам деревьев в принципе вопрос проблемный, а тем более по новогодним елкам. Косвенным показателем в последние годы стали акции по сбору отслуживших хвойных: так, в Подмосковье на переработку после Нового, 2019 года вернули 8 тыс. деревьев.

ёлки Фото: РИА Новости/Андрей Александров

Руководитель исполкома самарского штаба ОНФ Владимир Марин предложил ввести сервис раннего бронирования новогодних елей: так чиновники смогут определять необходимый объем леса под вырубку заранее, а граждане получат скидку. Правда, идея поддержки так и не нашла. Спрос на елки появляется примерно за неделю до Нового года. По данным исследования компании e-commerce лаборатории клиентского опыта Ozon, уже сейчас спрос на новогодние игрушки вырос на 760%, закупаться хвойными начнут чуть позднее. По подсчетам аналитиков, в этом году елка, сосна или пихта вместе с украшениями обойдется россиянам примерно в 4,6 тыс. рублей.

Роскачество, в свою очередь, напоминает, что углеродный след от искусственного праздничного дерева, произведенного в Китае, достигает порядка 57 км СО2. Если уж покупать его, то на долгие годы и после отдать на переработку. Если делать выбор, ориентируясь на наносимый природе вред, то предпочтение лучше отдать живой елке: те, что продаются официально, выращивают в специально отведенных местах. Кроме того, переработанная древесина может обрести вторую жизнь.