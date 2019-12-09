Многодетным семьям бесплатно раздадут елки в Калужской области

В Калужской области многодетные семьи смогут бесплатно получить новогодние елки. Раздача деревьев будет проходить в Обнинске.

Акцию «Елка в подарок» проводит администрация города совместно с индивидуальным предпринимателем. Елки будут раздавать многодетным семьям возле универмага «Центральный» с 10 по 31 декабря. Об этом сообщает газета «Весть».

Семьи смогут получить деревья высотой до 1 м. Обязательным условием является регистрация и проживание на территории Обнинска. Елки будут раздавать при предъявлении получателями удостоверений о многодетности и паспортов.

Ранее МЧС дало рекомендации по правильному украшению елки. Чтобы избежать пожаров, не стоит использовать для декора вату, бумагу и свечи. Кроме того, елку необходимо устанавливать вдали от батареи.