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Многодетным семьям бесплатно раздадут елки в Калужской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Калужской области многодетные семьи смогут бесплатно получить новогодние елки. Раздача деревьев будет проходить в Обнинске.

Акцию «Елка в подарок» проводит администрация города совместно с индивидуальным предпринимателем. Елки будут раздавать многодетным семьям возле универмага «Центральный» с 10 по 31 декабря. Об этом сообщает газета «Весть».

Семьи смогут получить деревья высотой до 1 м. Обязательным условием является регистрация и проживание на территории Обнинска. Елки будут раздавать при предъявлении получателями удостоверений о многодетности и паспортов.

Ранее МЧС дало рекомендации по правильному украшению елки. Чтобы избежать пожаров, не стоит использовать для декора вату, бумагу и свечи. Кроме того, елку необходимо устанавливать вдали от батареи.

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