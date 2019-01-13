Сдаем стволы: куда отнести живую ель после праздников?

Колючие объятия по дороге домой, усыпанный иголками пол и сказочный запах. Если после всего того, что вы пережили вместе с новогодней елью, выбросить ее на помойку не поднимается рука — подарите ей вторую жизнь. На мусорных полигонах условий для естественного разложения дерева недостаточно. Зато его можно сдать в специальные пункты — так оно станет кормом для животных или удобрением. Как сделать это, приложив минимум усилий, — выясняли «Известия».

Закрутилось

Первыми о том, что ель — не только новогоднее украшение, но и ценный ресурс, вспомнили волонтеры. В 2015 году движение «РазДельный Сбор» провело акцию «Елки, палки, пять бизонов». Добровольцы собрали 236 хвойных деревьев и отправили в зубро-бизоновый заповедник на корм и подстилки животным.

В следующем году инициативу подхватила и столица. Под руководством Анны Родионовой в Москве была запущена акция «Елочный круговорот». Волонтеры организовали три пункта приема деревьев, договорилась с перевозчиком, нашли дробилку и тех, кому нужна щепа. Уже в первый год удалось собрать более 750 елок.

елки Измельчение хвои и доставка щепы в питомник Фото: vk.com/elki_palki_bizoni

В 2016–2018 годах к акции присоединилось ГПБУ «Мосприрода». Сначала учреждение открыло пункт приема в экоцентре «Битцевский лес», а затем еще и в «Экошколе Кусково».

Всего в 2017 году в Москве работало 25 точек, куда жители могли принести дерево, предварительно сняв с него все украшения.

Тогда в ходе акции было собрано 565 новогодних деревьев, а на следующий год их число уже превысило 7 тыс.

Ели, пихты и сосны сдавали не только частные граждане, но и предприниматели, которые не смогли распродать весь товар.

Большинство деревьев отправлялось на переработку и становилось удобрением, но иногда свежие хвойники от волонтеров принимали и фермы. Особой популярностью, как оказалось, эти деревья пользуются у коз и овец.

С дома по елке

В этом году акция может стать еще более масштабной. Если раньше все держалось главным образом на волонтерах, то в этом году утилизацию в столице взяли на себя власти.

«Всем займутся Мосприрода и префектуры. Мы проведем общественный контроль и посмотрим, как они справятся», — говорит представитель движения «РазДельный сбор» Василиса.

Теперь принимать деревья будут в каждом административном округе. За открытие 13 точек на столичных природных территориях будет отвечать Мосприрода, и еще 460 пунктов организуют префектуры. Полный список опубликован на сайте мэра Москвы.

елки Сдать новогоднюю хвою можно будет с 9 января по 1 марта в Москве и других городах Фото: vk.com/elki_palki_bizoni

Сдать ель и другие хвойные деревья можно будет с 9 января по 1 марта. Все собранное будут переработано в щепу и использовано для хозяйственных нужд: компостирования, производства почвогрунтов, отсыпки дорожек.

Волонтеры полагают, что в этом году желающих поучаствовать в акции станет еще больше. «Конечно, требуется время, чтобы горожане привыкли, тем более это происходит лишь раз в год. Но сейчас разумное обращение с ресурсами наконец-то становится популярным, и каждый год число наших сторонников увеличивается, — рассказывает Василиса. — Сейчас поможет и то, что сеть будет сильно расширена, все станет гораздо удобнее, в шаговой доступности, не надо будет ехать куда-то за город».

Самоорганизация

Для тех, кого поездки за пределы Москвы не пугают, есть возможность совместить приятное с полезным. Например, с радостью готовы принять хвойники некоторые фермы. «Мы бы, конечно, взяли ели. Правда, желающих пока не было. А так и козы любят хвою, и наш олень постоянно объедает мои посадки», — рассказывает сотрудница фермерского хозяйства «ЭкоДеревушка». Главное требование — чтобы дерево не было обработано химией и на нем не осталось украшений.

елки Переработанные хвойные деревья могут послужить животным кормом или подстилкой в холодное время года Фото: vk.com/elki_palki_bizoni

Тем, у кого нет возможности дойти до пункта приема в своем районе, а ехать в Подмосковье тем более не хочется, помощь предлагают сами елочные магазины. Несмотря на то, что в перечне услуг на сайте часто есть только доставка, большинство компаний занимается еще и вывозом деревьев. Правда, здесь стоит уточнять и стоимость услуги, и саму судьбу елки. Налажены связи с переработчиками далеко не у всех компаний.

Вариант компенсировать численность хвойников в стране после праздников предлагает проект «Посади лес», инициированный зеленым движением России «ЭКА». Его задача — массовая посадка деревьев на территориях, которые нуждаются в лесовосстановлении. На сайте проекта желающие могут выбрать количество деревьев и перевести деньги на их посадку. Одно дерево обойдется в 150 рублей. Максимум можно посадить 50 000 штук за 800 000 рублей. Пользователю присылают сертификат, подтверждающий взнос, а затем фото и GPS-координаты саженцев.