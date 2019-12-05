Дело о вырубке новогодних елок возбуждено в Челябинской области

В Катав-Ивановске Челябинской области расследуют уголовные дела по фактам незаконной вырубки 226 пихт перед Новым годом. Из Лемезинского лесничества вывезли 100 деревьев. Ущерб природе составил 149 тыс. рублей. Были спилены большие пихты диаметром ствола до 24 см, после чего обрубалась вершина дерева с шишками. Так новогоднюю елку можно продать дороже.

Еще 166 пихт срубили в Сульском участковом лесничестве, ущерб достигает 225 тыс. рублей, сообщает 1obl.ru. Виновников нашли, проводятся следственные действия

Как стало известно в конце ноября, в Красноярском крае инспекторы ГИБДД, сотрудники лесной охраны и министерства лесного хозяйства проведут совместные рейды по пресечению незаконной вырубки деревьев перед Новым годом. Штраф для физических лиц составит 4 тыс. рублей.