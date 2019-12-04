Прямой эфир

В «Роскачестве» рассказали о правилах выбора новогодней елки

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Живая елка, купленная на Новый год, меньше вредит природе, чем искусственное дерево. Об этом заявили в «Роскачестве».

Год познается в еде: тазик оливье обойдется россиянам в 1 тыс. рублей
Ингредиенты для главного праздничного салата подорожали на 4,6%

Экологической обстановке вредят только незаконные вырубки. Елки, продаваемые на елочных базарах, выращиваются целенаправленно в спецпитомниках. Кроме того, в продажу попадают деревья, срубленные в зонах, где они не должны расти (около газопроводов и ЛЭП), цитирует сообщение организации «РИА Новости». При этом выручку от торговли лесничество тратит на восстановление леса.

На производство искусственных елок тратится энергия, в процессе образуются парниковые выбросы. В переработку их не принимают из-за неоднородного состава. На свалках они загрязняют грунтовые воды, а при сжигании выделяют канцерогены. Чтобы минимизировать ущерб, тем, кто всё же хочет отказаться от живой елки, рекомендуется пользоваться искусственной «долгие годы» и покупать в проверенных местах — супермаркетах, магазинах и специализированных торговых точках.

При выборе живой ели надо обратить внимание на ветки. Они должны быть эластичными и легко гнуться. При этом ствол покрыт иголками, хвоинки при разломе выделяют приятный аромат и не осыпаются, если постучать деревом о землю. В «Роскачестве» предупредили, что широкая темная кайма на срезе ствола — признак того, что елка простоит недолго.

На упаковке искусственной елки должна быть информация о наличии или отсутствии вредных химических веществ, а также об обработке антивоспламеняющими веществами. Кроме того, там обязательна дата изготовления и информация об изготовителе. Качественное изделие сохранит внешний вид, если погнуть ветки, подергать за иголки или провести рукой против их роста, отметили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Диетолог рассказала о самом вредном блюде на новогоднем столе
Врач и ведьма рассказали об опасности живых елей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019