В «Роскачестве» рассказали о правилах выбора новогодней елки

Живая елка, купленная на Новый год, меньше вредит природе, чем искусственное дерево. Об этом заявили в «Роскачестве».

Экологической обстановке вредят только незаконные вырубки. Елки, продаваемые на елочных базарах, выращиваются целенаправленно в спецпитомниках. Кроме того, в продажу попадают деревья, срубленные в зонах, где они не должны расти (около газопроводов и ЛЭП), цитирует сообщение организации «РИА Новости». При этом выручку от торговли лесничество тратит на восстановление леса.

На производство искусственных елок тратится энергия, в процессе образуются парниковые выбросы. В переработку их не принимают из-за неоднородного состава. На свалках они загрязняют грунтовые воды, а при сжигании выделяют канцерогены. Чтобы минимизировать ущерб, тем, кто всё же хочет отказаться от живой елки, рекомендуется пользоваться искусственной «долгие годы» и покупать в проверенных местах — супермаркетах, магазинах и специализированных торговых точках.

При выборе живой ели надо обратить внимание на ветки. Они должны быть эластичными и легко гнуться. При этом ствол покрыт иголками, хвоинки при разломе выделяют приятный аромат и не осыпаются, если постучать деревом о землю. В «Роскачестве» предупредили, что широкая темная кайма на срезе ствола — признак того, что елка простоит недолго.

На упаковке искусственной елки должна быть информация о наличии или отсутствии вредных химических веществ, а также об обработке антивоспламеняющими веществами. Кроме того, там обязательна дата изготовления и информация об изготовителе. Качественное изделие сохранит внешний вид, если погнуть ветки, подергать за иголки или провести рукой против их роста, отметили в ведомстве.