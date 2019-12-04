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Диетолог рассказала о самом вредном блюде на новогоднем столе

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Фото: Global Look Press
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Селедка под шубой стала самым опасным салатом на новогоднем праздничном столе. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

По ее словам, есть отдельная категория продуктов, сочетание которых может привести к тяжелым последствиям. Особо диетолог выделила селедку под шубой.

Несмотря на то, что в блюде есть овощи, которые должны быть полезны, в вареном состоянии они выделяют крахмал, который резко увеличивает, а затем уменьшает уровень глюкозы в крови, что приводит к чувству усталости.

Кроме того, из-за майонеза блюдо опасно для людей с диабетом, а соленая рыба может задерживать жидкость в организме и вызывать повышение давления, что опасно людям с гипертонией.

3 декабря из исследования компании Nielsen стало известно, что новогодний стол россиянам обойдется в среднем в 10 тыс. рублей. 68% респондентов заявили о намерении отпраздновать Новый год дома, 85% из них намерены заняться приготовлением праздничного ужина.

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