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Эксперты подсчитали затраты россиян на новогодний ужин

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Новогодний стол россиянам обойдется в среднем в 10 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании компании Nielsen, результаты которого опубликовало агентство «Прайм» во вторник, 3 декабря.

68% респондентов заявили о намерении отпраздновать Новый год дома, 85% из них намерены заняться приготовлением праздничного ужина, пишет НСН.

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Помимо этого, специалисты навали продукты, которые пользуются повышенным спросом у россиян перед Новым годом. Так, 93% опрошенных завили о покупке овощей и фруктов, 89% — о покупке сыра, 87% купят свежее мясо, рыбу и птицу, 81% — мясные продукты. Наивысший спрос фиксируется в последнюю неделю месяца, а пик приходится на период с 24 по 28 декабря, сообщает телеканал «Звезда».

Среди напитков лидерами стали шампанское и игристые вина, приобрести которые намерены 84% респондентов. Согласно выводам экспертов, на декабрь приходится порядка 30% от годового оборота шампанского и 22% — игристого вина. Вино к новогоднему столу панируют купить 59% россиян, водку — 40%. Среди безалкогольных популярны соки и газированные напитки.

Исследование проводилось онлайн с участием более тысячи респондентов, через сопроводительные покупки и интервью в магазинах, отмечает телеканал «360».

Ранее 3 декабря сообщалось, что жители России в среднем потратят на новогодние подарки для себя почти вдвое больше, чем для возлюбленных. Покупать себе подарок планируют около 38% опрошенных, собираясь потратить более 10 тыс. рублей, а на подарок для любимых людей — около 5,9 тыс.

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