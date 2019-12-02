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Посетителям Музея Победы в Москве предложат написать письмо Деду Морозу

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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В московском Музее Победы впервые откроется почта Деда Мороза — начиная с 3 декабря москвичи и гости столицы смогут опустить письмо со своими желаниями в новогодний ящик «Почты России».

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Для того чтобы письмо нашло адресата, на ящике указан точный адрес Деда Мороза в Великом Устюге.

Установка ящика станет началом ряда новогодних музейных мероприятий. Кроме этого, в Музее Победы установят десятиметровую праздничную ель, а с 10 декабря посетители смогут пройти исторический квест «Елка Победы. Новая миссия».

«Во время интерактивной игры дети смогут преодолеть лабиринты и ловушки, разгадать задачи и шифровки, справиться с трудностями и стать дружной командой», — рассказала начальник отдела массовых мероприятий музея Юлия Севостьянова. Участники квеста также смогут отправить послания в Великий Устюг, предварительно написав их дома и приклеив марку.

В пресс-службе музея подчеркнули, что вся корреспонденция Деда Мороза проходит приоритетную обработку, а все письма из новогоднего ящика непременно доставят в волшебную резиденцию вовремя.

29 декабря сотрудники «Почты России» подведут итоги и выяснят, сколько писем отправилось из музея в Великий Устюг.

23 ноября всероссийский Дед Мороз рассказал, какие подарки чаще всего просят дети на Новый год.

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