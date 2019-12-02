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Письма к счастью: о чем россияне просят Деда Мороза

«Известия» выяснили, что входит в список самых популярных подарков от новогоднего волшебника
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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В России уже вовсю шлют письма Деду Морозу. Заведующая его почтой в АО «Дед Мороз» Наталья Рева рассказала «Известиям», что в ноябре приходило в день до тысячи писем, а к декабрю их число перевалило за 3 тыс. В прошлом году через «Почту России» было отправлено более 200 тыс. посланий в Великий Устюг. И примерно треть из них — от взрослых. «Известия» выяснили, что чаще всего дети младшего возраста просят волшебника подарить им куклу Лол и конструктор «Лего», а старшего — различные гаджеты. Взрослым от дедушки нужны нематериальные подарки.

Шлют килограммами

Опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик можно с 1 декабря и до конца новогодних праздников, сообщила «Известиям» представитель «Почты России» Екатерина Крудова. По ее словам, чтобы послание попало к адресату, необходимо правильно заполнить строки на конверте: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороз, и наклеить на него марку.

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В почтовых отделениях некоторых городов Московской области даже установлены специальные ящики для такой корреспонденции. А в Москве появятся ящики с изображением почтальона Печкина и самого Деда Мороза — их поставят, например, в планетарии и Музее Победы.

— Письма и открытки Деду Морозу проходят приоритетную обработку. Только в прошлом году «Почта России» доставила в Великий Устюг свыше 200 тыс. посланий с заветными желаниями детей и взрослых, — рассказала Екатерина Крудова.

Деду Морозу пишут не только в преддверии Нового года, а постоянно, и опустить такое письмо можно в обычный ящик. Но к празднику поток усиливается, рассказала «Известиям» заведующая почтой Деда Мороза (АО «Дед Мороз») Наталья Рева.

— В ноябре в день приходило до тысячи писем. А в пятницу, 29 ноября, их было уже 3481. Только из Севастополя поступило 50 кг писем, — уточнила она.

Лол и «Лего»

По словам Натальи Рева, уже пять лет первое место в списке желанных подарков у девочек занимает кукла Лол, а у мальчиков — конструкторы «Лего».

— В этом году уже поступили просьбы от ребят постарше подарить ноутбуки, телефоны, смартфоны и гироскутеры, — перечисляет она. — Очень многие хотят получить на Новый год домашних животных: хомячков, кошек, а некоторые — даже куницу. Но на просьбу о домашних животных Дед Мороз отвечает ребятам, что друзей не дарят, — сообщила Наталья Рева.

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Она также рассказала, что как-то раз на имя Деда Мороза пришло письмо от мальчика Антона, который просил iPhone. А следом с того же адреса — от щенка Грея. «Здравствуйте, я щенок Грей, гав-гав, прошу подарить моему хозяину iPhone», — говорилось в послании.

По словам заведующей почтой, часто дети просят подарить волшебные палочки, чтобы заняться магией. Один мальчик просил прислать ему скатерть-самобранку, чтобы она готовила обед к приходу мамы с работы.

— А еще хотят получить волшебные дневники, где всегда хорошие оценки, и ручку, пишущую без ошибок, — добавила помощница Деда Мороза.

Она также пояснила, что Дед Мороз не может ответить на каждое письмо, но он обязательно пишет детям, которые приложили к своим пожеланиям рисунки, стихи или поделку. Ответы придут и тем, чья история тронула волшебника.

Сказка для детей и взрослых

Примерно треть посланий в Великий Устюг отправляют те, кто давно вышел из детского возраста.

— Однажды пришло письмо от людей, которые мечтают о внуках. А еще Дед Мороз получил просьбу подарить выигрышный лотерейный билет, чтобы на эти деньги сделать операцию, — сказала она.

Взрослые люди чаще просят что-то нематериальное.

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— Один мужчина из Крыма написал, что ему 30 лет, весь год он тяжело работал. И что Дедушка Мороз тоже наверняка работал много. Поэтому крымчанин пригласил его в гости и пообещал угостить холодцом, который сварит жена, и выпить рюмку, — рассказала Наталья Рева.

Посетил ли Дед Мороз того мужчину, она не уточнила, но заверила в том, что взрослым волшебник тоже отвечает на послания.

Глава Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный положительно оценивает практику написания писем Деду Морозу детьми.

— Конечно, это хорошо, когда ребенок пишет сказочному персонажу, ведь в таких письмах он спокойно выражает свои желания, не будучи скован условностями, — отметил ученый в беседе с «Известиями».

По словам Анатолия Северного, детям бывает сложно попросить о подарках родственников и знакомых.

— Ребенок опасается, что это может быть воспринято негативно, что его начнут стыдить или ругать. А в таких письмах он свободен, — пояснил психолог.

Эксперт также добавил, что есть психологические тесты, позволяющие понять желания ребенка. А вот письма взрослых Деду Морозу понять сложнее. Алексей Северный предположил, что для них это просто игра.

Справка «Известий»

Считается, что Дед Мороз ведет свою «родословную» от восточнославянского духа холода Трескуна. Нынешний образ сложился не сразу. По мнению историков, важную роль в этом сыграла сказка Владимира Одоевского «Мороз Иванович». Этот образ заботливого Деда продолжал развиваться в детских стихах.

В 1903 году связь между Морозом из зимнего леса и праздничной елкой закрепилась в рождественской песне «В лесу родилась елочка» Раисы Кудашевой. В начале прошлого века Дед в длинной красной или синей шубе стал полноправным гостем елок и дарителем подарков. После революции 1917 года елки отменили и возобновили их только в 1937 году. Тогда же вернулся Дед Мороз и не один, а со своей внучкой Снегурочкой, которая в прежние времена ведущей праздников не была. В конце 1990-х годов прошлого века Дед Мороз обзавелся в России своими резиденциями, главная из которых находится в Великом Устюге (в Вологодской области).

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