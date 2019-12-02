Письма к счастью: о чем россияне просят Деда Мороза

В России уже вовсю шлют письма Деду Морозу. Заведующая его почтой в АО «Дед Мороз» Наталья Рева рассказала «Известиям», что в ноябре приходило в день до тысячи писем, а к декабрю их число перевалило за 3 тыс. В прошлом году через «Почту России» было отправлено более 200 тыс. посланий в Великий Устюг. И примерно треть из них — от взрослых. «Известия» выяснили, что чаще всего дети младшего возраста просят волшебника подарить им куклу Лол и конструктор «Лего», а старшего — различные гаджеты. Взрослым от дедушки нужны нематериальные подарки.

Шлют килограммами

Опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик можно с 1 декабря и до конца новогодних праздников, сообщила «Известиям» представитель «Почты России» Екатерина Крудова. По ее словам, чтобы послание попало к адресату, необходимо правильно заполнить строки на конверте: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороз, и наклеить на него марку.

В почтовых отделениях некоторых городов Московской области даже установлены специальные ящики для такой корреспонденции. А в Москве появятся ящики с изображением почтальона Печкина и самого Деда Мороза — их поставят, например, в планетарии и Музее Победы.

— Письма и открытки Деду Морозу проходят приоритетную обработку. Только в прошлом году «Почта России» доставила в Великий Устюг свыше 200 тыс. посланий с заветными желаниями детей и взрослых, — рассказала Екатерина Крудова.

Деду Морозу пишут не только в преддверии Нового года, а постоянно, и опустить такое письмо можно в обычный ящик. Но к празднику поток усиливается, рассказала «Известиям» заведующая почтой Деда Мороза (АО «Дед Мороз») Наталья Рева.

— В ноябре в день приходило до тысячи писем. А в пятницу, 29 ноября, их было уже 3481. Только из Севастополя поступило 50 кг писем, — уточнила она.

Лол и «Лего»

По словам Натальи Рева, уже пять лет первое место в списке желанных подарков у девочек занимает кукла Лол, а у мальчиков — конструкторы «Лего».

— В этом году уже поступили просьбы от ребят постарше подарить ноутбуки, телефоны, смартфоны и гироскутеры, — перечисляет она. — Очень многие хотят получить на Новый год домашних животных: хомячков, кошек, а некоторые — даже куницу. Но на просьбу о домашних животных Дед Мороз отвечает ребятам, что друзей не дарят, — сообщила Наталья Рева.

Она также рассказала, что как-то раз на имя Деда Мороза пришло письмо от мальчика Антона, который просил iPhone. А следом с того же адреса — от щенка Грея. «Здравствуйте, я щенок Грей, гав-гав, прошу подарить моему хозяину iPhone», — говорилось в послании.

По словам заведующей почтой, часто дети просят подарить волшебные палочки, чтобы заняться магией. Один мальчик просил прислать ему скатерть-самобранку, чтобы она готовила обед к приходу мамы с работы.

— А еще хотят получить волшебные дневники, где всегда хорошие оценки, и ручку, пишущую без ошибок, — добавила помощница Деда Мороза.

Она также пояснила, что Дед Мороз не может ответить на каждое письмо, но он обязательно пишет детям, которые приложили к своим пожеланиям рисунки, стихи или поделку. Ответы придут и тем, чья история тронула волшебника.

Сказка для детей и взрослых

Примерно треть посланий в Великий Устюг отправляют те, кто давно вышел из детского возраста.

— Однажды пришло письмо от людей, которые мечтают о внуках. А еще Дед Мороз получил просьбу подарить выигрышный лотерейный билет, чтобы на эти деньги сделать операцию, — сказала она.

Взрослые люди чаще просят что-то нематериальное.

— Один мужчина из Крыма написал, что ему 30 лет, весь год он тяжело работал. И что Дедушка Мороз тоже наверняка работал много. Поэтому крымчанин пригласил его в гости и пообещал угостить холодцом, который сварит жена, и выпить рюмку, — рассказала Наталья Рева.

Посетил ли Дед Мороз того мужчину, она не уточнила, но заверила в том, что взрослым волшебник тоже отвечает на послания.

Глава Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный положительно оценивает практику написания писем Деду Морозу детьми.

— Конечно, это хорошо, когда ребенок пишет сказочному персонажу, ведь в таких письмах он спокойно выражает свои желания, не будучи скован условностями, — отметил ученый в беседе с «Известиями».

По словам Анатолия Северного, детям бывает сложно попросить о подарках родственников и знакомых.

— Ребенок опасается, что это может быть воспринято негативно, что его начнут стыдить или ругать. А в таких письмах он свободен, — пояснил психолог.

Эксперт также добавил, что есть психологические тесты, позволяющие понять желания ребенка. А вот письма взрослых Деду Морозу понять сложнее. Алексей Северный предположил, что для них это просто игра.