Тысячи Дедов Морозов провели шествие в Электростали

В подмосковной Электростали на главной городской площади в преддверии новогодних праздников состоялось одно из самых масштабных шествий Дедов Морозов, в котором приняли участие несколько тысяч человек, сообщает телеканал «360».

Уточняется, что мероприятие является традиционным и предваряет старт проекта «Зима в Подмосковье».

Главным условием участия в шествии было наличие атрибутов Деда Мороза: шубы, посоха и бороды, а также хорошего настроения. На празднике собрались не только мужчины, исполняющие роль главного новогоднего персонажа, но и женщины, воплощающие его на детских праздниках.

«Дорогие жители Подмосковья, я вас искренне поздравляю с наступающим Новым годом! И в этом году я вам желаю праздничного настроения и успехов во всех ваших начинаниях», — обратился главный Дед Мороз Электростали к участникам мероприятия.

23 ноября всероссийский Дед Мороз рассказал, что чаще всего дети просят в качестве подарка на Новый 2020 год электросамокат.