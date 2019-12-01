Ученые назвали предотвращающий старение мозга утренний напиток

Эксперты пришли к выводу, что начинать утро с кофе очень полезно. Содержащийся в напитке кофеин помогает в борьбе с когнитивными нарушениями, вызванными старением. Результаты исследования опубликовало издание FoodNews в пятницу, 29 ноября.

Ученые из бразильского Института молекулярной медицины (IMM), а также их коллеги из Национального института здоровья и медицинских исследований Франции в сотрудничестве с экспертами из США и Германии провели опыты на мышах и выяснили, что аденозиновые А2А-рецепторы в мозге играют ключевую роль в старении органа. Специалисты обнаружили, что этот рецептор также является центром воздействия для кофеина. Во время опытов на грызунах аналоги кофеина блокировали аденозиновые А2А-рецепторы и возвращали мозг мышей к нормальной работе.

Но на этом польза кофе не заканчивается. Бодрящий напиток приводит к снижению риска фиброза, цирроза и рака печени. Также кофеин помогает предотвратить образование камней в желчном пузыре.

Исследования выяснили, что люди, пьющие кофе, ведут более здоровый образ жизни, чем те, кто его не пьет. У них нормализуется уровень глюкозы в крови. При этом ученые отметили, что сахар и сливки, которые многие любят добавлять, снижают пользу кофе.

Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports в августе 2016 года.

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