Прямой эфир

Ученые назвали предотвращающий старение мозга утренний напиток

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты пришли к выводу, что начинать утро с кофе очень полезно. Содержащийся в напитке кофеин помогает в борьбе с когнитивными нарушениями, вызванными старением. Результаты исследования опубликовало издание FoodNews в пятницу, 29 ноября.

Ученые из бразильского Института молекулярной медицины (IMM), а также их коллеги из Национального института здоровья и медицинских исследований Франции в сотрудничестве с экспертами из США и Германии провели опыты на мышах и выяснили, что аденозиновые А2А-рецепторы в мозге играют ключевую роль в старении органа. Специалисты обнаружили, что этот рецептор также является центром воздействия для кофеина. Во время опытов на грызунах аналоги кофеина блокировали аденозиновые А2А-рецепторы и возвращали мозг мышей к нормальной работе.

Но на этом польза кофе не заканчивается. Бодрящий напиток приводит к снижению риска фиброза, цирроза и рака печени. Также кофеин помогает предотвратить образование камней в желчном пузыре.

Исследования выяснили, что люди, пьющие кофе, ведут более здоровый образ жизни, чем те, кто его не пьет. У них нормализуется уровень глюкозы в крови. При этом ученые отметили, что сахар и сливки, которые многие любят добавлять, снижают пользу кофе.

Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports в августе 2016 года.

Ранее, 24 ноября, диетологи рассказали, что лучше не есть на завтрак. Среди вредных продуктов оказались в том числе сладкие кукурузные хлопья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Диетолог развеяла мифы о мандаринах
Врач-диетолог рассказала о вреде отказа от сладкого

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019