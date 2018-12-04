Цены колются: средний чек на искусственные елки вырос на 17%

В этом году средний чек на искусственные елки, которые россияне покупают к Новому году, вырос на 17% — до 2,8 тыс. рублей. Это следует из статистики, полученной «Известиями» от оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Также увеличился средний чек на елочные игрушки и электрические гирлянды. В «Платформе ОФД» отметили, что елки дорожают каждый год, но россияне не экономят на них, потому что эта покупка прослужит не один сезон. Ритейлеры ожидают общего роста продаж на 10–15% перед праздниками, чего не было уже несколько лет.

В России начался сезон подготовки к Новому году. Граждане начали покупать искусственные елки к главному семейному празднику. По информации оператора фискальных данных Сбербанка «Платформа ОФД», в ноябре 2018-го средний чек на них вырос на 17%, до 2,8 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество покупок за это время возросло на 6%, рассказали «Известиям» в компании. Абсолютных цифр в «Платформе ОФД» не назвали, сославшись на коммерческую тайну.

Чаще всего искусственные ели покупали в Краснодарском крае, Московской и Нижегородской областях. По словам представителя «Платформы ОФД», сейчас в магазинах представлено более 250 различных наименований новогоднего дерева.

Также вырос средний чек на елочные украшения из пластика — на 4%, до 455 рублей. Количество покупок, по сравнению с ноябрем 2017-го, увеличилось на 93%. Лидерами продаж стали шары красного и золотого цветов. Средний чек на электрические гирлянды увеличился за год на 2% — до 570 рублей, а количество покупок — на 27%. Чаще всего россияне покупают светодиодные гирлянды длиной до 5,5 м.

Единственной категорией елочных украшений, которая пока показывает отрицательную динамику, стала мишура. В ноябре 2018 года количество покупок снизилось на 21%, средний чек вырос на 14% — до 115 рублей. К Новому году россияне предпочитают приобретать комплекты разноцветной мишуры из четырех-пяти цветов.

В пресс-службе Metro Cash & Carry рассказали «Известиям», что спрос на новогоднюю продукцию уже усилился, покупатели начали приобретать такие товары еще в октябре. Из предновогоднего ассортимента наибольшей популярностью пользуются елочные игрушки и украшения в виде наборов и коллекций. Есть также спрос на большие елки, крупные световые фигуры для гостиниц или ресторанов.

Как пояснили «Известиям» в «Платформе ОФД», искусственные ели дорожают каждый год. Но покупатели на них не очень стремятся сэкономить, так как такие елки используются не один год. И их качество и внешний вид могут быть важнее цены. Кроме того, традиционно, в новой партии более дорогие товары занимают выгодные места на полке магазинов, отметили в «Платформе ОФД».

В пресс-службе сети «Окей» «Известиям» также отметили, что сейчас елки, купленные несколько лет назад, приходят в негодность и их владельцы берут новые товары. Речь идет не об отказе от экономии, а о плановой замене, отметили в компании.

— Елка — это покупка на 4–7 лет, — подчеркнули в компании. — Ситуация примерно такая же, как с техникой: самый большой спрос показывают ТВ с диагональю 55’. Это просто значит, что пришло время поменять технику.

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов отметил, что более активно новогодние товары россияне начнут приобретать после 15 декабря. Закупки продуктов обычно начинаются в последние декабрьские дни.

— Ритейлеры ожидают, что в этом году граждане будут чуть активнее в своих тратах, — пояснил эксперт. — Пример проведения «Черной пятницы» показал, что покупатели готовы выйти за рамки обычного бюджета в этом сезоне.

По его словам, рост может составить 10–15% по сравнению с ноябрем, чего не было уже несколько лет.