Милонов предложил Деду Морозу повысить пошлины на срубленные ели

Законопроект для установки высоких заградительных пошлин и сборов на продажу срубленных елок предложил разработать депутат ГД Виталий Милонов. Об этом он написал в письмах министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину и главному Деду Морозу РФ.

«Предлагаю Вам совместными усилиями подготовить законопроект по установлению высоких заградительных пошлин и сборов на продажу срубленных деревьев», — цитирует Милонова «РИА Новости».

По мнению депутата, вырубка молодых хвойных деревьев отрицательно сказывается на экологии России.

При этом Милонов предложил стимулировать продажу живых елей, впоследствии высаживаемых в открытый грунт.

29 ноября Милонов, недовольный малой схожестью двойников с историческими личностями, предложил создать комиссию для отбора двойников Сталина и Ленина.