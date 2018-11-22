Милонов ответил потребовавшему вернуть Карелию финскому националисту

Депутат Госдумы Виталий Милонов ответил члену националистической партии «Истинные финны» Генри Хаутамяки, который заявил о необходимости возвращения земель, которые отошли России в конце Второй мировой войны. Депутат призвал не обращать на такие слова внимания.

«Я знаю про это требование. Но здесь нужно понимать, что оно не является официальным заявлением партии, и тем более оно не является официальным заявлением финских властей», — сказал Милонов в интервью «Федеральному агентству новостей».

Депутат отметил, что это лишь «высказывание одного полусумасшедшего человека» и подобного рода заявления выгодны США. По его словам, американские власти хотят, чтобы РФ испортила отношения со всеми соседними странами.

«Везде дурачок найдется, который будет высказывать нелепые предложения, — и в России, и в Финляндии», — сказал Милонов.

Территории, на которые претендуют финны, вошли в состав РФ по итогам Советско-финской войны (1941–1944) и Второй мировой. К СССР отошли несколько островов в Финском заливе и часть Карелии, области Салла и Петсамо (ныне Печенга).

Партия «Истинные финны» была основана в 1995 году. Ее часто подвергают критике за националистические взгляды и популистские высказывания. Сейчас члены партии занимают 17 из 200 мест в финском парламенте.