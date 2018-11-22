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Милонов ответил потребовавшему вернуть Карелию финскому националисту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Депутат Госдумы Виталий Милонов ответил члену националистической партии «Истинные финны» Генри Хаутамяки, который заявил о необходимости возвращения земель, которые отошли России в конце Второй мировой войны. Депутат призвал не обращать на такие слова внимания.

Финские националисты потребовали вернуть часть Карелии

«Я знаю про это требование. Но здесь нужно понимать, что оно не является официальным заявлением партии, и тем более оно не является официальным заявлением финских властей», — сказал Милонов в интервью «Федеральному агентству новостей».

Депутат отметил, что это лишь «высказывание одного полусумасшедшего человека» и подобного рода заявления выгодны США. По его словам, американские власти хотят, чтобы РФ испортила отношения со всеми соседними странами.

«Везде дурачок найдется, который будет высказывать нелепые предложения, — и в России, и в Финляндии», — сказал Милонов.

Территории, на которые претендуют финны, вошли в состав РФ по итогам Советско-финской войны (1941–1944) и Второй мировой. К СССР отошли несколько островов в Финском заливе и часть Карелии, области Салла и Петсамо (ныне Печенга).

Партия «Истинные финны» была основана в 1995 году. Ее часто подвергают критике за националистические взгляды и популистские высказывания. Сейчас члены партии занимают 17 из 200 мест в финском парламенте.

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