Финская партия потребовала вернуть часть Карелии

Финская политическая партия «Истинные финны» потребовала возвращения территорий, которые вошли в состав России по итогам Второй мировой войны. Об этом написал член правления партии Хенри Хаутамяки (Henri Hautamäki) у себя в Twitter.

«Финляндия должна официально потребовать возвращения территорий (включая Карелию), отданных России по окончании Второй мировой войны, чтобы вернуть границы 1939 года», — говорится в сообщении.

Finns Party Youth's @PS_Nuoret autumn conference has made the decision to proclaim that #Finland should officially demand the return of territories (including #karelia) ceded to #Russia at the end of #ww2, so as to return to 1939 borders. #turpo #venäjä #karjalatakaisin pic.twitter.com/dairZksO2N