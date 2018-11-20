Финская партия потребовала вернуть часть Карелии

Финская политическая партия «Истинные финны» потребовала возвращения территорий, которые вошли в состав России по итогам Второй мировой войны. Об этом написал член правления партии Хенри Хаутамяки (Henri Hautamäki) у себя в Twitter.

«Финляндия должна официально потребовать возвращения территорий (включая Карелию), отданных России по окончании Второй мировой войны, чтобы вернуть границы 1939 года», — говорится в сообщении.

Это решение партия опубликовала по итогам своей осенней конференции. К сообщению была добавлена карта с территориями, которые «Истинные финны» желают вернуть.

Партия «Истинные финны» была основана в 1995 году. Ее часто критикуют за националистические взгляды и популистские высказывания. Кроме того, ее члены придерживаются критического отношения к экономической политике Евросоюза. На данный момент партия занимает 17 из 200 мест в финском парламенте.

15 ноября министерство иностранных дел Финляндии обвинило Россию в нарушении работы спутниковой навигационной системы GPS во время учений НАТО на территории страны.