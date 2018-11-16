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Милонов объяснил попытку депутата Госдумы засунуть палец в чужое ухо

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил поведение одного из коллег, который пытался засунуть палец в ухо сидящего рядом на заседании Олега Быкова. По его словам, причиной такого поведения мог стать недостаток кислорода в зале заседаний парламента.

«Дело в том, что у нас зал еще не отремонтирован и у нас душновато. И, возможно, недостаток кислорода сказался, и они стали друг другу пальцами в уши лазать», — сказал Милонов в интервью агентству городских новостей «Москва».

Также он отметил, что еще одной причиной такого поведения могло стать волнение. В интервью НСН Милонов добавил, что сам такого никогда не делал.

«Никому пальцем не тыкал, и мне никто пальцы не тыкал. Мягко говоря, неудачная штуковина получилась», — сказал депутат.

Он добавил, что на самом деле в Госдуме всё гораздо серьезнее, а также назвал спикера парламента Вячеслава Володина строгим.

Инцидент произошел в четверг, 15 ноября. Парламентарии попали в кадр в момент выступления Надежды Максимовой — они сидели за ее спиной. Сосед Быкова сначала пытался обратить на себя внимание коллеги, изображая пальцем червячка. Жест не возымел эффекта, и депутат ткнул соседа в ухо.

К тому моменту, судя по записи, заседание длилось уже 3 часа 36 минут. Парламентарии обсуждали изменения в Бюджетный кодекс.

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