Милонов предложил создать комиссию для отбора двойников Сталина и Ленина

Неправильные Сталины и Ленины, и Петры I — депутат Госдумы Виталий Милонов недоволен малой схожестью двойников с историческими личностями. Он считает, что нужно повысить качество «туристического продукта». Депутат полагает, что отбором подходящих кандидатов должна заниматься специальная комиссия.