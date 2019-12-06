Эксперты назвали средний чек жителей России на новогоднюю елку и декор

Средний чек россиян на новогоднюю елку и праздничный декор составил 4607 рублей. Об этом говорится в исследовании лаборатории клиентского опыта Ozon.

Отмечается, что спрос на новогоднюю продукцию в первые дни декабря вырос на 760% по сравнению с ноябрем. Минимальная стоимость елки и украшений для нее составляет 3425 рублей, однако россияне готовы тратить на них на 34% больше.

Самым высоким спросом в первую неделю декабря пользуются искусственные ели высотой 180 см с пушистыми ветками и шишками. Причем жители крупных городов страны тратят на покупку 3884 рубля, что почти в два раза больше ее минимальной стоимости — 2 тыс. рублей.

В Ozon отмечают, что в каждый третий заказ клиенты добавляют набор елочных шаров 10–12 штук, мишуру и новогоднюю оберточную бумагу с соответствующей символикой. Также популярны игрушки олень и голубка.

«Самый доступный набор новогодних елочных шаров стоит порядка 125 рублей за 12 штук. При этом онлайн-покупатели минимальным набором не ограничиваются — 30% клиентов тратят на шары не менее 500 рублей», — цитирует результаты исследования ТАСС в пятницу, 6 декабря.

Наибольшим спросом среди электрогирлянд пользуются модели с 6–8 режимами свечения, стоимость которой в среднем составляет 259 рублей. Также не экономят жители крупных городов на дождике и мишуре — на нее тратят 232 рубля, в то время как «самый доступный набор стоит 126 рублей». На украшение для макушки ели уходит порядка 107 рублей, при том что цены на них начинаются от 50 рублей.

Ранее в четверг стали известны регионы России с самым дорогим и самым дешевым новогодним столом. Так, дороже всего праздничное застолье обойдется жителям Чукотки, а дешевле — оренбуржцам.