Названы самые простые способы подзаработать перед Новым годом

Самый большой дополнительный заработок перед Новым годом можно получить, устроившись на работу в транспортной сфере. Об этом сообщается в исследовании «Авито Работа». опубликованном в пятницу, 6 декабря.

Так, высокий дополнительный заработок получают водители, грузчики и комплектовщики. За год средняя оплата этих позиций выросла на 21%, достигнув 50,7 тыс. рублей, цитирует результаты исследования «Лента.ру».

На втором месте по уровню предновогодней зарплаты стоит автомобильный бизнес. Подрабатывая водителем такси или водителем Деда Мороза перед Новым годом, можно получить 46,2 тыс. рублей. В то же время авторы исследования сообщают, что зарплаты в этой сфере за 2019 год снизились на 13%.

Далее по уровню дохода идут профессии, связанные с производством: пекари, швеи, клинеры и рабочие. Их средняя зарплата составляет перед Новым годом 35 тыс. рублей, за год она выросла на 6%.

По данным исследователей, самые большие зарплаты за подработку можно получить в Москве (почти 56 тыс. рублей). На втором месте Ростов-на-Дону (44 тыс.), на третьем — Екатеринбург (почти 36 тыс.). Меньше всего перед Новым годом можно заработать в Красноярске и Тольятти, где средние зарплаты по городу составляют менее 22 тыс. рублей.

4 декабря портал HeadHunter назвал отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 год. Ими оказались IT и розничная торговля.