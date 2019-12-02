В Кремле назвали рабочей ситуацией разный уровень зарплат в российских регионах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что существующая разница в зарплатах в российских регионах является «рабочей ситуацией», отвечая на вопрос о возможности корректировки или отмены северных надбавок.

«Об этом речи не идет. Есть регионы реципиенты, есть доноры. Разное географическое отдаление, транспортное. Ситуация, что называется, рабочая», — отметил Песков в ходе брифинга в понедельник, 2 декабря.

Ранее в понедельник стали известны российские регионы с самыми высокими и низкими зарплатами. Среди лидеров по максимальному уровню зарплат в 2019 году оказались Москва, Чукотка, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Мурманская и Сахалинская области. Средний уровень заработной платы по стране варьируется от 20 тыс. до 52 тыс. рублей.

Самая высокая доля высокооплачиваемых работников оказалась на Чукотке — 32%, далее следует ЯНАО — 31,7%, на третьей позиции Москва с показателем в 27,4%.

Регионами с самой небольшой долей высокооплачиваемых работников оказались Кабардино-Балкария — 0,7%, Адыгея (0,6%), Калмыкия, Псковская, Орловская, Ивановская области, Мордовия и Дагестан (по 0,9%).