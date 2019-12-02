В Госдуме поддержали идею пересмотреть систему наказаний по просрочке зарплат

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал идею Минюста пересмотреть систему наказаний за задержку выплаты заработной платы.

Ранее в понедельник, 2 декабря, «Известия» написали о том, что ведомство предложило приравнять количество штрафов за невыплату зарплаты в срок к числу сотрудников, не получивших деньги.

В то же время депутат заявил, что единый подход здесь недопустим.

«Необходима корректировка системы дифференцированного наказания в зависимости от наличия или отсутствия умысла, экономических условий, количества лиц и продолжительности задержки», — сказал Нилов «Известиям».

В частности, депутат предположил, что к малому предприятию в составе 10 человек, которое допустило непреднамеренную недолгую задержку зарплаты, неправильно применять самые жесткие меры в виде 10 административных ответственностей.

«И (противоположная ситуация. — «Известия») когда специально тысячи работников ждут зарплату, а предприятие эти деньги крутит, зарабатывает, понимая, что им проще оплатить потом административный штраф максимальный. Но при этом заработать большие деньги, используя фонд заработной платы, для того чтобы прокрутить его и получить дивиденды», — заключил депутат.

В настоящее время Административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче. Если Верховный суд согласится с логикой Минюста, то в последнем примере штраф может вырасти до 50 млн рублей.

Ранее 2 декабря стало известно о том, что в 2019 году по темпу роста зарплат среди всех российских регионах лидером стала Тыва. В январе–августе средний заработок в Тыве вырос на 13%. Также в тройку лидеров вошли Севастополь (11,6%) и Костромская область с 10,9%.