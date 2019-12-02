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Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Количество штрафов за невыплату зарплаты в срок должно равняться числу сотрудников, не получивших деньги. С таким предложением выступил Минюст.

В настоящее время административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.

Если Верховный суд согласится с логикой министерства, то в последнем примере штраф может вырасти до 50 млн рублей.

Вопрос наказания работодателей за такое нарушение рассмотрен в докладе Минюста о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2018 год. Одной из целей документа было выявление противоречий в судебной практике.

Как отметили в Минюсте, разрешить вопрос «можно за счет разработки проекта особенной части Кодекса РФ об административных правонарушениях».

Однако многие эксперты выступили против инициативы и призвали не допускать для штрафов эффекта расширяющейся вселенной. Кроме того, они отметили, что довольно крупные задолженности по зарплатам порой образуются и на казенных предприятиях, в этом случае государство накажет само себя.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Задача на умножение: Минюст хочет усилить санкции за задержку зарплат

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