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Forbes составил рейтинг профессий с самыми высокими зарплатами начальников

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Журнал Forbes составил рейтинг секторов российской экономики, в которых руководящие должности получают самую большую зарплату. Список опубликован на сайте издания в понедельник, 25 ноября.

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Рейтинг регионов возглавили Тыва, Севастополь и Костромская область

Рейтинг возглавили руководящие места в нефтегазовых компаниях. В них выплаты генеральным директорам и президентами за 2019 год выросли на 45% в сравнении с 2018-м (с $2,26 млн до $3,28 млн).

Второе место заняли главы компаний тяжелой индустрии. Там гендиректора или президенты в среднем получали зарплату в $1,78 млн. Завершает тройку лидеров начальство телекоммуникационных компаний с выплатами в размере $1,29 млн.

Помимо этого в рейтинг попали главы инвестиционных банков, коммерческих банков, торговых сетей, транспортных компаний, строительных и девелоперских фирм, страховых компаний, а также предприятий по производству потребительских товаров, агрохолдингов и фармацевтических компаний.

Ранее 18 ноября стало известно, что Тыва оказалась регионом с самыми быстрорастущими зарплатами в России за 2019 год. Так, с 2018 года выплаты сотрудникам этого региона увеличились на 13%. В тройку лидеров также попали Севастополь (рост на 11,6%) и Костромская область (10,9%).

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