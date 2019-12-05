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В Москве откроют свыше 200 елочных базаров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Больше 200 официальных елочных базаров откроются в Москве перед Новым годом. Об этом 5 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по конкурентной политике.

По данным ведомства, с 2015 года в столице прошли 240 аукционов на открытие елочного базара, куда свои заявки отправили 450 предпринимателей. С победителями аукционов заключили пятилетний договор арены торгового места, пишет агентство городских новостей «Москва».

Минимальная арендная плата за квадратный метр елочного базара составляет немногим более тысячи рублей. По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, цена формируется в зависимости от района, в котором расположен лот, его площади, пишет НСН.

В конце ноября сообщалось, что в России средняя цена на искусственную елку перед Новым годом составила 2464 рубля. Это на 30% дешевле, чем в ноябре прошлого года. В целом в стране продажи пластиковых новогодних деревьев выросли на 38%.

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