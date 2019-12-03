Продавец рассказал о преимуществах кемеровской ели за 18 млн рублей

Ель, которую администрация Кемерово приобрела за 18 млн рублей, полностью отвечает предъявленным в тендере требованиям. Об этом 3 декабря «РИА Новости» заявил директор ООО «СК Сибеврострой» Михаил Вдовенко.

По его словам, каркас ели выполнен из прочной стали, на нем присутствует 45 ярусов, а это порядка 1,9 тыс. веток, а на них — отростки, в каждый из которых вмонтирован светодиод. Всего на ели 235 тыс. светодиодов, что позволяет изображать на новогоднем дереве любую картину или текст.

Вдовенко отметил, что компания работала над техзаданием, составленным городской администрацией. В стоимость елки включена также стоимость игрушек, которых на елке 1,9 тыс. штук. По словам Вдовенко, ель программируемая, то есть ею можно управлять даже со смартфона, пишет НСН. Срок эксплуатации ели составляет 15 лет.

28 ноября стало известно, что администрация Кемерово приобрела ель для центральной площади города за 18 млн рублей. Жители Кузбасса неоднозначно отреагировали на такую покупку, посчитав траты необоснованными. Мэр города Илья Сердюк заявил, что старая елка использовалась на протяжении 11 лет, а ее ремонт обходился городу до 500 тыс. рублей ежегодно, пишет RT. Новая ель, по его словам, отвечает самым современным требованиям и прослужит много лет.

Также 28 ноября менеджер компании, специализирующейся на торговле уличными елями, Андрей Шашкин рассказал «Известиям», что цена искусственной ели, за которую кемеровские власти заплатили 18 млн рублей, действительно может быть рыночной. Он уточнил, что чем качественнее ель, тем она дороже. Цена может доходить и до 25 млн рублей.