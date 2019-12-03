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Главную новогоднюю ель России отправят в Москву 15 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Специалисты Управления делами президента России выбрали главную новогоднюю елку. Дерево, которое украсит Соборную площадь Кремля, отправят в Москву 15 декабря, сообщила во вторник, 3 декабря, пресс-секретарь управделами Елена Крылова.

Выбирать елку начали летом. Искали хвойное растение возрастом до 120 лет, высотой не меньше 25 м, с диаметром ствола от 60 см. Комиссия также оценивала изгибы ствола, трещины, форму и окрас, отмечает телеканал «360».

«По заданным параметрам из нескольких десятков деревьев была выбрана ель на территории Бородинского лесничества Можайского городского округа Московской области», — цитирует Крылову «РИА Новости». Возраст дерева составляет 90 лет, его высота 25 м, размах нижних ветвей — 6 м.

Дерево спилят 13 декабря, сообщается на сайте aif.ru. 15 декабря оно отправится в Москву на специальном автопоезде в сопровождении полицейского эскорта.

Ранее в этот же день исследование компании Nielsen показало, что новогодний стол россиянам обойдется в среднем в 10 тыс. рублей. 68% респондентов заявили о намерении отпраздновать Новый год дома, 85% из них намерены заняться приготовлением праздничного ужина.

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