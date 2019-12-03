Новогодние подарки россиян самим себе за год подорожали почти вдвое

Жители России в среднем потратят на новогодние подарки для себя почти вдвое больше, чем для возлюбленных. Об этом свидетельствует исследование компании Nielsen.

Покупать себе подарок собираются около 38% опрошенных. При этом на него планируется потратить более 10 тыс. рублей, а на подарок для любимых людей — около 5,9 тыс., передает «РИА Новости».

В качестве подарков для себя чаще всего рассматривают одежду, обувь и аксессуары (26%), гаджеты и мелкую электронику (14%), бытовую технику (10%), товары для дома и декора интерьера (10%) и украшения (9%).

На подарки для друзей планируется потратить примерно 3,3 тыс. рублей.

По сравнению с прошлогодним опросом стоимость подарков для себя существенно выросла (ранее она составляла примерно 5,6 тыс. рублей), для вторых половин осталась на том же уровне, для друзей — снизилась (в 2018 году опрошенные называли сумму в 3,7 тыс. рублей), отмечают эксперты.

В ноябре были опубликованы результаты интернет-опроса, в котором россияне рассказали, кого собираются поздравлять с Новым годом. 59% пользователей планируют дарить подарки родителям, 44% — друзьям, 39% — детям. 69% семейных людей сделают подарок супругам (при этом среди тех, кто находится в отношениях, возлюбленного поздравит только каждый третий). Каждый десятый разведенный пользователь собирается дарить подарок бывшим супругам. Также 19% участников опроса планируют поздравить знакомых, с которыми они будут встречать Новый год, а 13% сделают подарок коллегам.