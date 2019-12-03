Прямой эфир

Новогодние подарки россиян самим себе за год подорожали почти вдвое

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители России в среднем потратят на новогодние подарки для себя почти вдвое больше, чем для возлюбленных. Об этом свидетельствует исследование компании Nielsen.

Письма к счастью: о чем россияне просят Деда Мороза
«Известия» выяснили, что входит в список самых популярных подарков от новогоднего волшебника

Покупать себе подарок собираются около 38% опрошенных. При этом на него планируется потратить более 10 тыс. рублей, а на подарок для любимых людей — около 5,9 тыс., передает «РИА Новости».

В качестве подарков для себя чаще всего рассматривают одежду, обувь и аксессуары (26%), гаджеты и мелкую электронику (14%), бытовую технику (10%), товары для дома и декора интерьера (10%) и украшения (9%).

На подарки для друзей планируется потратить примерно 3,3 тыс. рублей.

По сравнению с прошлогодним опросом стоимость подарков для себя существенно выросла (ранее она составляла примерно 5,6 тыс. рублей), для вторых половин осталась на том же уровне, для друзей — снизилась (в 2018 году опрошенные называли сумму в 3,7 тыс. рублей), отмечают эксперты.

В ноябре были опубликованы результаты интернет-опроса, в котором россияне рассказали, кого собираются поздравлять с Новым годом. 59% пользователей планируют дарить подарки родителям, 44% — друзьям, 39% — детям. 69% семейных людей сделают подарок супругам (при этом среди тех, кто находится в отношениях, возлюбленного поздравит только каждый третий). Каждый десятый разведенный пользователь собирается дарить подарок бывшим супругам. Также 19% участников опроса планируют поздравить знакомых, с которыми они будут встречать Новый год, а 13% сделают подарок коллегам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
84% россиян согласились на рабочую субботу ради выходного 31 декабря
ВЦИОМ рассказал о количестве планирующих соблюдать Рождественский пост россиян

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019