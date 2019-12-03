Главную елку Петербурга начали собирать на Дворцовой площади

Главную новогоднюю елку Санкт-Петербурга установят на Дворцовой площади. Специалисты приступили к сбору конструкции во вторник, 3 декабря.

На центральной площади города утром появилась автовышка. Рабочие разложили конструкции, которые после сборки превратятся в новогоднюю ель, пишет телеканал «78».

В высоту зеленая красавица будет достигать 25 м, а в процессе несения новогодней «службы» ее будут дополнять новой хвоей и игрушками, которые пришли в негодность.

Завершить работы планируется в течение недели. Стоимость установки составит 4 млн рублей.

Ранее руководитель Городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков рассказал телеканалу, что завершить сборку должны 20 декабря, однако работы выполнят на несколько дней раньше срока. По информации и.о. главы комитета по культуре Александра Воронко, зажжет ель Дед Мороз, который прибудет в Северную столицу 21 декабря из Великого Устюга.

В прошлые новогодние праздники главная городская елка была установлена у Эрмитажа.