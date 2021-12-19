Медики сделали прогноз о сроках окончания пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса может продлиться еще полгода или год. Такой прогноз в воскресенье, 19 декабря, сделали московские медики.

«Судя по всему, мы еще полгодика-годик в этом (в пандемии. — Ред.) поживем как минимум», — сказал заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации больницы № 52 Москвы Сергей Царенко в эфире канала «Россия 1».

Главврач больницы № 52 Москвы Марьянна Лысенко также отметила, что она и коллеги являются оптимистами в вопросах об окончании периода распространения коронавируса.

Ранее в этот день директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса закончится, когда антитела к коронавирусу будут у 70–75% населения.

15 декабря профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что сроки окончания пандемии коронавируса зависят от вакцинации и соблюдения противоэпидемических мер. По словам вирусолога, пандемия закончится к концу 2022 года при условии соблюдения противоэпидемических мер и вакцинации населения.

29 ноября Альтштейн сообщил, что штамм «Омикрон» может положить начало завершению пандемии.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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