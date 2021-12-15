Вирусолог допустил окончание пандемии коронавируса к концу 2022 года

Сроки окончания пандемии коронавируса зависят от вакцинации и соблюдения противоэпидемических мер. Об этом в среду, 15 декабря, рассказал профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По словам вирусолога, пандемия пройдет через какое-то время, вопрос в том, какое это время. «Я думаю, если все привьемся и будем соблюдать противоэпидемические меры, справимся к концу 2022 года, а если не будем соблюдать, тогда он покрутится еще год-два», — сказал он в беседе с порталом Lenta.Ru.

Также он отметил, что вероятность заразиться одновременно двумя штаммами коронавируса крайне маловероятна, передает НСН.

Накануне Альтштейн прокомментировал сокращение сроков действия ПЦР-тестов с трех до двух дней.

«Это может быть связано со штаммом «Омикрон». Есть предположение, что его инкубационный период меньше, чем у «изначального» COVID-19, но это не установлено окончательно», — сказал Альтштейн в беседе с телеканалом «360».

Ранее, 9 декабря, вирусолог заявил, что вакцинация необходима людям, переболевшим COVID-19 год назад, даже при высоком уровне антител.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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