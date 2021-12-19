Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В России начали изучать опыт других стран по введению штрафов за отказ от вакцинации
Авто
В Госдуме обозначили сроки принятия закона об отмене обязательного ТО
Мир
Число жертв тайфуна «Рай» на Филиппинах возросло до 108
Общество
Синоптики пообещали москвичам 30-сантиметровые сугробы
Мир
Президент Сербии Вучич заявил об энергетическом хаосе в Европе
Мир
В РФПИ допустили поставки «Спутника Лайт» в Африку для борьбы с «Омикроном»
Общество
В Минтруде рассказали о двойных выплатах медикам за работу в выходные
Политика
Пушков заявил о попытке США сдержать развитие России и Китая
Спорт
Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе
Общество
Синоптик предупредил о «русских морозах» в Центральной России
Сюжет:

Гинцбург назвал условие окончания пандемии коронавируса

Гинцбург: пандемия закончится, когда антитела к COVID-19 будут у 70-75% населения
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пандемия коронавируса закончится, когда антитела к коронавирусу будут у 70–75% населения. Об этом 19 декабря заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Индексная история: как рынки отреагировали на новый штамм коронавируса
Чего ожидать от рубля и нефти в первую неделю декабря

«Когда 70–75% населения у нас будут иметь антитела, протективные к данной инфекции, а это можно сделать, если в течение шести месяцев накроем всю российскую популяцию вакцинным препаратом», — заявил Гинцбург в эфире канала «Россия 1».

Ранее, 15 декабря, профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что сроки окончания пандемии коронавируса зависят от вакцинации и соблюдения противоэпидемических мер. По словам вирусолога, пандемия закончится к концу 2022 года при условии соблюдения противоэпидемических мер и вакцинации населения.

29 ноября Альтштейн сообщил, что «Омикрон» может положить начало завершению пандемии.

Он рассказал, что, согласно имеющимся на данный момент сведениям, новый вариант коронавируса не приводит к тяжелому течению COVID-19. И если место «Дельты» займет «Омикрон», то эпидемситуация в мире будет улучшаться, что, вероятно, приведет к завершению пандемии.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021