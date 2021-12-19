Гинцбург назвал условие окончания пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса закончится, когда антитела к коронавирусу будут у 70–75% населения. Об этом 19 декабря заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Когда 70–75% населения у нас будут иметь антитела, протективные к данной инфекции, а это можно сделать, если в течение шести месяцев накроем всю российскую популяцию вакцинным препаратом», — заявил Гинцбург в эфире канала «Россия 1».

Ранее, 15 декабря, профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что сроки окончания пандемии коронавируса зависят от вакцинации и соблюдения противоэпидемических мер. По словам вирусолога, пандемия закончится к концу 2022 года при условии соблюдения противоэпидемических мер и вакцинации населения.

29 ноября Альтштейн сообщил, что «Омикрон» может положить начало завершению пандемии.

Он рассказал, что, согласно имеющимся на данный момент сведениям, новый вариант коронавируса не приводит к тяжелому течению COVID-19. И если место «Дельты» займет «Омикрон», то эпидемситуация в мире будет улучшаться, что, вероятно, приведет к завершению пандемии.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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