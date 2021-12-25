Куары и ковикулы: главные ограничения второго года пандемии

Чтобы уберечь население от COVID-19, в 2021-м власти как вводили новые противоэпидемические меры, так и возвращали старые . В уходящем году россияне столкнулись в двумя пиками пандемии, введением QR-кодов в общественных местах и нерабочими днями. Непривитым студентам некоторых вузов запретили посещать очные занятия, а антиваксерам предложили сходить в красные зоны. В результате в России к концу года по крайней мере первую дозу вакцины получили 77 млн человек, полностью привито более 73 млн. Какие меры появились в 2021-м впервые, какие мы унаследовали из 2020-го, а какие возьмем в наступающий 2022-й — в материале «Известий» .

Двери закрываются

Одной из самых значимых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией стало введение в различных регионах России системы QR-кодов . Некоторые субъекты ограничились распространением «цифрового пропуска» только на места досуга и спорта, другие расширили это правило на общественный транспорт и офисы органов власти.

Даже несмотря на то что введение QR-кодов в полном объеме по всей стране планируется 1 февраля 2022 года, в большинстве российских регионов они стали обязательны при посещении общественных мест уже с начала ноября 2021-го.

Куары и ковикулы Фото: ТАСС/AP Photo

К примеру, в столице «цифровые пропуска» стали требовать при посещении музеев и театров уже 28 октября. А в Татарстане без куара с 23 ноября стало невозможно попасть в городской общественный транспорт. Похожие меры вводили и в образовательных учреждениях некоторых субъектов . В частности, в Амурской, Владимирской, Курской, Иркутской, Волгоградской, Томской, Кемеровской и других областях. QR-коды стали обязательным условием для посещения очных занятий в отдельных вузах, в частности в МПГУ, РЭУ им. Г. В. Плеханова и МФТИ. Калининградский государственный технический университет (КГТУ) введет аналогичную меру с февраля.

Кроме того, с начала февраля будущего года «цифровые пропуска» могут стать обязательными по всей России в непродовольственных магазинах, общепите, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях, а также на воздушном и железнодорожном транспорте.

Ковидные выходные

Ноябрь стал значимым в борьбе с пандемией не только из-за повсеместного введения QR-кодов, но и благодаря всероссийским нерабочим дням с 30 октября по 7 ноября . Однако некоторые регионы, где обстановка с заболеваемостью была наиболее напряженной, устанавливали «ковидные каникулы» раньше срока или же заканчивали их позже. Так, в столице нерабочие дни начались уже с 28 октября, а в Челябинской, Курской, Брянской, Томской и Смоленской областях власти продляли их на неделю.

В этот период в большинстве регионов закрылись непродовольственные розничные магазины, стоматологические клиники, рестораны и кафе, многофункциональные центры и центры госуслуг, салоны красоты, фитнес-клубы, а также развлекательные и культурные центры. Общепиту позволили работать только на доставку. При этом в столице по QR-коду в нерабочие дни можно было посещать театры и музеи.

Куары и ковикулы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Нерабочий период этого года сложно назвать полноценным локдауном, считает иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков. Часть предприятий всё же работала, и не везде недели оказалось достаточно, чтобы существенно ускорить темпы снижения заболеваемости, отметил он.

— Нерабочие дни у нас вводились в момент, когда мы уже почти достигли естественного пика четвертой волны пандемии. Их целью было не столько сократить заболеваемость, сколько ускорить темпы ее естественного снижения. Однако, на мой взгляд, недели оказалось мало, чтобы серьезно повлиять на процесс: с более чем 40 тыс. новых случаев за сутки мы смогли опуститься до 35 тыс., а смертность не снизилась вообще. Если бы так называемый локдаун продлился хотя бы три-четыре недели, можно было бы рассчитывать на более заметные результаты, — отметил он.

Награды за укол

QR-коды и локдаун имеют как противоэпидемическое значение, так и побуждают людей к вакцинации, подчеркнул Николай Крючков.

— Основная задача QR-кодов — сделать жизнь непривитых людей сложнее. Лишившись возможности ходить в любимые места, они должны задуматься о вакцинации , — добавил он.

С ним согласен и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Необходимость введения QR-кодов, по его мнению, обусловлена не столько заболеваемостью в стране, сколько недостаточно быстрыми темпами иммунизации.

Куары и ковикулы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Если «цифровые пропуска» — кнут, то введенные в этом году призы и награды за проведенную вакцинацию — пряник . В Москве с 27 апреля начали поощрять пенсионеров, привившихся от COVID-19, подарочной картой на 1 тыс. рублей или промокодом на аналогичную сумму. Бонусом можно было воспользоваться в магазинах, аптеках и ресторанах — партнерах программы. В рамках проекта «Бонус за здоровье» проведено уже три розыгрыша по 100 тыс. рублей среди тех, кто привился от COVID-19. Круглую сумму получили 1,5 тыс. человек. В октябре в столице среди вакцинированных разыграли 10 квартир . А, например, в Самаре привитые участвовали в розыгрыше трех автомобилей, трех квартир и 2 тыс. подарочных карт номиналом по 4 тыс. рублей.

Медики попытались наладить диалог и с противниками вакцинации. В ноябре главврачи ведущих российских центров по борьбе с COVID-19 направили открытое обращение известным антиваксерам, в котором пригласили их на экскурсии в красные зоны больниц. Большинство адресатов, однако, не откликнулись на приглашение или отказались.



Тем не менее, по данным оперштаба, в России на 24 декабря полностью вакцинировано уже более 73 млн человек, первую дозу получило свыше 77 млн.