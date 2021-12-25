 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Крыму лишили полномочий устроившего ДТП в пьяном состоянии судью
Происшествия
В Петербурге водитель открыл стрельбу из-за конфликта со скорой помощью
Спорт
Олимпийский чемпион по боксу Батыргазиев выиграл пояс IBF International
Политика
Оксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйства
Мир
Байден навестил детей в Национальной больнице перед Рождеством
Спорт
Фигуристка Щербакова переместилась на второе место ЧР после пересчета оценок
Мир
Шварценеггер подарил бездомным 25 домов на Рождество
Интернет
В Совфеде назвали вынужденной мерой оборотные штрафы для Meta и Google
Спорт
Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию
Культура
Илью Резника наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
/

Куары и ковикулы: главные ограничения второго года пандемии

Меры против распространения коронавируса подстегнули вакцинацию
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Главный слайд
Начало статьи
Куары и ковикулы: главные ограничения второго года пандемии
2021-12-06 16:14:26">
2021-12-06 16:14:26
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чтобы уберечь население от COVID-19, в 2021-м власти как вводили новые противоэпидемические меры, так и возвращали старые. В уходящем году россияне столкнулись в двумя пиками пандемии, введением QR-кодов в общественных местах и нерабочими днями. Непривитым студентам некоторых вузов запретили посещать очные занятия, а антиваксерам предложили сходить в красные зоны. В результате в России к концу года по крайней мере первую дозу вакцины получили 77 млн человек, полностью привито более 73 млн. Какие меры появились в 2021-м впервые, какие мы унаследовали из 2020-го, а какие возьмем в наступающий 2022-й — в материале «Известий».

Предъявили поправку: регионы назвали свои условия для введения QR-кодов
Как идет процесс согласования законопроекта и кто выступает против него

Двери закрываются

Одной из самых значимых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией стало введение в различных регионах России системы QR-кодов. Некоторые субъекты ограничились распространением «цифрового пропуска» только на места досуга и спорта, другие расширили это правило на общественный транспорт и офисы органов власти.

Даже несмотря на то что введение QR-кодов в полном объеме по всей стране планируется 1 февраля 2022 года, в большинстве российских регионов они стали обязательны при посещении общественных мест уже с начала ноября 2021-го.

Куары и ковикулы
Казань
Фото: ТАСС/AP Photo

К примеру, в столице «цифровые пропуска» стали требовать при посещении музеев и театров уже 28 октября. А в Татарстане без куара с 23 ноября стало невозможно попасть в городской общественный транспорт. Похожие меры вводили и в образовательных учреждениях некоторых субъектов. В частности, в Амурской, Владимирской, Курской, Иркутской, Волгоградской, Томской, Кемеровской и других областях. QR-коды стали обязательным условием для посещения очных занятий в отдельных вузах, в частности в МПГУ, РЭУ им. Г. В. Плеханова и МФТИ. Калининградский государственный технический университет (КГТУ) введет аналогичную меру с февраля.

Общественное сомнение: почему власти отложили введение QR-кодов на транспорте
Госдума сможет принять закон о ковид-сертификатах в общественных местах до конца года

Кроме того, с начала февраля будущего года «цифровые пропуска» могут стать обязательными по всей России в непродовольственных магазинах, общепите, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях, а также на воздушном и железнодорожном транспорте.

Ковидные выходные

Ноябрь стал значимым в борьбе с пандемией не только из-за повсеместного введения QR-кодов, но и благодаря всероссийским нерабочим дням с 30 октября по 7 ноября. Однако некоторые регионы, где обстановка с заболеваемостью была наиболее напряженной, устанавливали «ковидные каникулы» раньше срока или же заканчивали их позже. Так, в столице нерабочие дни начались уже с 28 октября, а в Челябинской, Курской, Брянской, Томской и Смоленской областях власти продляли их на неделю.

В этот период в большинстве регионов закрылись непродовольственные розничные магазины, стоматологические клиники, рестораны и кафе, многофункциональные центры и центры госуслуг, салоны красоты, фитнес-клубы, а также развлекательные и культурные центры. Общепиту позволили работать только на доставку. При этом в столице по QR-коду в нерабочие дни можно было посещать театры и музеи.

Куары и ковикулы
кафе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Нерабочий период этого года сложно назвать полноценным локдауном, считает иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков. Часть предприятий всё же работала, и не везде недели оказалось достаточно, чтобы существенно ускорить темпы снижения заболеваемости, отметил он.

Игла в защите: как прошел первый год массовой вакцинации от COVID в России
И как изменится ситуация с началом прививочной кампании для подростков

— Нерабочие дни у нас вводились в момент, когда мы уже почти достигли естественного пика четвертой волны пандемии. Их целью было не столько сократить заболеваемость, сколько ускорить темпы ее естественного снижения. Однако, на мой взгляд, недели оказалось мало, чтобы серьезно повлиять на процесс: с более чем 40 тыс. новых случаев за сутки мы смогли опуститься до 35 тыс., а смертность не снизилась вообще. Если бы так называемый локдаун продлился хотя бы три-четыре недели, можно было бы рассчитывать на более заметные результаты, — отметил он.

Награды за укол

QR-коды и локдаун имеют как противоэпидемическое значение, так и побуждают людей к вакцинации, подчеркнул Николай Крючков.

Основная задача QR-кодов — сделать жизнь непривитых людей сложнее. Лишившись возможности ходить в любимые места, они должны задуматься о вакцинации, — добавил он.

С ним согласен и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Необходимость введения QR-кодов, по его мнению, обусловлена не столько заболеваемостью в стране, сколько недостаточно быстрыми темпами иммунизации.

Куары и ковикулы
подарок
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Не свое на уме: чем грозит использование чужого QR-кода
Такие действия чреваты административной и уголовной ответственностью

Если «цифровые пропуска» — кнут, то введенные в этом году призы и награды за проведенную вакцинацию — пряник. В Москве с 27 апреля начали поощрять пенсионеров, привившихся от COVID-19, подарочной картой на 1 тыс. рублей или промокодом на аналогичную сумму. Бонусом можно было воспользоваться в магазинах, аптеках и ресторанах — партнерах программы. В рамках проекта «Бонус за здоровье» проведено уже три розыгрыша по 100 тыс. рублей среди тех, кто привился от COVID-19. Круглую сумму получили 1,5 тыс. человек. В октябре в столице среди вакцинированных разыграли 10 квартир. А, например, в Самаре привитые участвовали в розыгрыше трех автомобилей, трех квартир и 2 тыс. подарочных карт номиналом по 4 тыс. рублей.

Медики попытались наладить диалог и с противниками вакцинации. В ноябре главврачи ведущих российских центров по борьбе с COVID-19 направили открытое обращение известным антиваксерам, в котором пригласили их на экскурсии в красные зоны больниц. Большинство адресатов, однако, не откликнулись на приглашение или отказались.

Тем не менее, по данным оперштаба, в России на 24 декабря полностью вакцинировано уже более 73 млн человек, первую дозу получило свыше 77 млн.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021