Коронная фаза: какие новые препараты от COVID-19 создают в России

Российские ученые, как и специалисты во всем мире, продолжают работать над созданием новых средств от коронавируса . Вскоре на рынок могут выйти назальная вакцина, двойные прививки от COVID-19 и гриппа или кишечной инфекции, препараты для подавления активности вируса и искусственные антитела вроде тех, которыми лечили экс-президента США Дональда Трампа. «Известия» собрали информацию о том, как работают эти препараты и на какой стадии испытаний они находятся, чтобы понять, как мы будем защищаться от SARS-СoV-2 в следующем году.

Щит в носу

Сейчас в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Однако ученые продолжают как модернизировать уже существующие вакцины, так и создавать новые. В частности, в Центре им. Н.Ф. Гамалеи идет работа над назальной формой «Спутника».

— Наши сотрудники использовали назальную форму в качестве дополнительной защиты, — рассказал в интервью «Известиям» директор центра Александр Гинцбург. — Это тот же самый «Спутник V», второй компонент, который мы распыляем с помощью специального шприца со специальной насадкой в носовую полость.

Коронная фаза Фото: Global Look Press/imagebroker.com/mrp

Клинические исследования назальной формы «Спутника V» могут продлиться как минимум до конца 2022 года, сообщал журналистам замдиректора исследовательского Центра им. Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов. Пока продолжается набор добровольцев на вакцинацию.

24 ноября сообщалось, что президент РФ Владимир Путин сделал прививку в виде назального спрея.

Двойной удар

В центре «Вектор» разрабатывают вакцину от гриппа и коронавируса. Как писали «Известия», препарат будет отличаться от «ЭпиВакКороны»: его основой станут вирусы гриппа А и В. При этом вакцину планируют корректировать под новые штаммы и гриппа, и коронавируса каждый сезон.

— С точки зрения платформы это будет векторная вакцина на основе вирусов гриппа А и В. Ключевая особенность — при вакцинации будет обеспечиваться защита как от сезонного гриппа, так и от COVID-19, — уточнили в «Векторе». — Использование генно-инженерных технологий и методов обратной генетики позволяет актуализировать для каждого нового сезона как гриппозный компонент, так и COVID-19 .

Коронная фаза Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Говорить о сроках начала клинических испытаний при участии добровольцев преждевременно, отметили в «Векторе». Там уточнили, что «разрабатываемой экспериментальной вакцине предстоит пройти еще много предшествующих этапов изучения, включая доклинические исследования».

Два в одном

В Нижегородском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора проводят исследования, связанные с разработкой прототипа вакцины, которая будет действовать против новой коронавирусной и норовирусной инфекций . Как писали «Известия», предполагается, что препарат может быть применен в интраназальной форме, то есть в виде капель или спрея для носа, для иммунизации детей и пожилых людей. Впрочем, по словам разработчиков, он подойдет для ревакцинации всех категорий населения.

— Новая интраназальная вакцина будет действовать так, как и другие подобные препараты, стимулируя работу иммунитета, направленную против заражения SARS-CoV-2. Она создается на основе новой молекулярной платформы, представляющей собой вирусоподобные частицы на основе белков норовируса человека. Этот патоген вызывает кишечные расстройства в основном у детей и пожилых людей. Мы с помощью генной инженерии модифицировали вирус так, чтобы вакцина на его основе никаких побочных эффектов и проблем со здоровьем не вызывала, — пояснил заведующий лабораторией иммунохимии Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора, профессор Виктор Новиков.

Коронная фаза Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Martin Storz

В качестве второго патогена норовирус был взят осознанно. Сейчас от вызываемой им инфекции нет вакцин, но патоген становится всё более распространен, занимая нишу ротавируса. Если ученым выделят финансирование, они смогут начать клинические испытания препарата через два года .

Частный случай

Санкт-Петербургская компания «Биокад» запустила клинические испытания своей вакцины от коронавируса . Речь о препарате, который содержит аденоассоциированные вирусы. Эти вирусы не имеют аппарата размножения, поэтому не опасны для человека.

Коронная фаза Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В ходе клинических исследований I и II фазы можно будет оценить безопасность вакцины и ее способность индуцировать иммунный ответ для профилактики COVID-19. Проводить испытания будут на базе двух медицинских организаций при участии 360 пациентов. Разрешение Минздрава выдано на срок до 31 декабря 2026 года.

Миру — «МИР»

22 декабря Минздрав зарегистрировал новый терапевтический препарат от коронавируса «МИР 19». Лекарство разработано на основе синтетических малых интерферирующих РНК (миРНК) , объяснял «Известиям» член-корреспондент РАН, директор ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Муса Хаитов. По его словам, миРНК были созданы для лечения онкологических заболеваний и других патологий, которые ассоциируются с нарушениями в функциях специфических генов. Другими словами, эти короткие молекулы вводятся в организм человека, временно «выключают» «ненужный» ген и блокируют синтез «ненужных» белков, ставших причиной заболевания .

— Вирусы (в том числе и SARS-CoV-2) при размножении в организме хозяина проходят стадию репликации (копирования) собственного генома, который в дальнейшем используется для синтеза вирусных белков и сборки новых вирионов. И если на этом этапе заблокировать воспроизведение некоторых участков генома, которые играют ключевую роль в жизненном цикле вируса, то мы заблокируем синтез вирусных белков и тем самым остановим его размножение, — рассказал разработчик препарата.

Коронная фаза Фото: РИА Новости/Пресс-служба ФМБА России

Препарат применяется ингаляционно с помощью меш-ингалятора (небулайзера). Таким образом действующее вещество сможет попасть в клетки респираторного тракта, которые считаются основной мишенью вируса.

Дело в антителе

Еще одна из форм перспективных лекарств от COVID-19 — моноклональные антитела . Эти препараты нейтрализуют вирус так же, как сыворотка крови переболевших, но созданы в лаборатории. Именно с помощью коктейля из антител лечился от COVID-19 экс-президент США Дональд Трамп. Российские ученые также занимаются разработкой этих препаратов. Хорошие результаты в доклинических испытаниях показали антитела, разработанные научной группой Института биоорганической химии РАН.

— Нужно было разделить отдельные В-клетки человека (иммунные клетки, отвечающие за образование антител. — «Известия»), производящие конкретные нейтрализующие антитела к вирусу. Совместно с китайскими и американскими коллегами мы проделали эту работу, — рассказал «Известиям» директор ИБХ РАН Александр Габибов.

Коронная фаза Фото: Global Look Press/Cecilia Fabiano/LaPresse

Ученым удалось получить антитела от пациентов, «прочитать» их иммунный репертуар и сделать с помощью генно-инженерных технологий их искусственные аналоги. А затем успешно осуществить их наработку в клетках китайского хомячка. Доклиника и первая стадия клинических испытаний уже завершились в Китае. Вторая и третья стадии исследований на пациентах пройдут в России. Сейчас ученые также готовятся проверить свое антитело на активность против штамма «Омикрон».

Вещественные доказательства

Еще одно перспективное направление в плане поиска эффективных терапевтических средств — молекулярный докинг. Это метод молекулярного моделирования, позволяющий предсказать наиболее выгодную для образования устойчивого связывания с мишенью (часть коронавируса) ориентацию и конформацию молекулы. Конформация — это пространственное расположение атомов в молекуле определенной конфигурации. И это расположение можно менять. Таким образом ученые добиваются того, чтобы лекарство оптимально подходило к мишени, как ключ к замку . Именно этот метод использовали в Центре им. Н.Ф. Гамалеи для создания препарата, который будет активно подавлять РНК-полимеразу коронавируса . Ученые уже получают патент на такое вещество.

— Сейчас мы отобрали 25–30 [соединений], которые проходят целенаправленную модификацию, чтобы из них потом отобрать два-три, а может, и одно, которое бы с высокой эффективностью связывалось с определенной нами мишенью, подавляя на пять порядков размножение вируса в культуре клеток. Если это получится, то есть надежда, что когда мы дойдем до человека, то мы хотя бы три-четыре порядка такой подавляющей активности сохраним, — сказал «Известиям» директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Коронная фаза Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Однако пока невозможно определить точные временные рамки создания и испытания лекарства, сказали в центре.

Помимо перечисленных разработок, как в России, так и во всем мире идет постоянная работа над усовершенствованием вакцин и созданием новых лекарств, которые должны помочь человечеству справиться с пандемией COVID-19.