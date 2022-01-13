Онищенко порекомендовал переводить персонал на удаленку

Скорость распространения штамма «Омикрон» делает уместной рекомендацию работодателям о переводе сотрудников на удаленку уже сейчас, заявил 13 января зампрезидента Российской академии образования, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

«Можно, конечно, уже сейчас рекомендовать перевод на удаленную работу. Работодатели должны понимать сегодня, что это нужно делать, не ожидая ничего, но это не означает, что это локдаун. Если такая рекомендация будет дана работодателю, такая гибкая схема, если она будет еще подкреплена каким-то распорядительным актом, то это будет вообще идеально», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Онищенко подчеркнул, что в случае недомогания и заложенности носа, даже без высокой температуры, ходить на работу не стоит. Он призвал персонал оставаться дома, а работодателей в таком случае идти навстречу сотруднику, которому требуется время выздороветь.

Ранее, 12 января, Онищенко объяснил низкие показатели заболеваемости COVID-19 в России по сравнению с Европой и Соединенными Штатами. По его мнению, легкость перенесения заболевания и более позднее завершение новогодних праздников в РФ способствовали этому преимуществу.

Тогда же вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что в России выявлено 698 случаев «Омикрон»-штамма, большая часть из них зафиксирована в Московском регионе.

Президент России Владимир Путин заявил, что что в период каникул россияне чаще ездили за рубеж. Граждане РФ посещали в том числе регионы со сложной эпидобстановкой, из-за чего власти страны должны быть готовы к росту числа заболевших.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».