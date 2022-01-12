Онищенко объяснил низкую по сравнению с США заболеваемость COVID в РФ

Заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в среду, 12 января, объяснил низкие показатели заболеваемости COVID-19 в России по сравнению с Европой и Соединенными Штатами легкостью перенесения заболевания, а также более поздним завершением праздников в РФ.

«Заболеваемость, конечно, ниже, чем в Европе и США, но не такая, какая есть в статистике, потому что, естественно, особенность этого заболевания отличается от той, что была», — цитирует специалиста «РИА Новости».

Как объяснил зампрезидента РАО, «Омикрон»-штамм по сравнению с предыдущими вариантами коронавируса вызывает более щадящее течение болезни, хотя сам при этом является более заразным.

Онищенко отметил, что в США, где в настоящее время наблюдается очень высокая заболеваемость, новый штамм пришел раньше, а праздники закончились 2 января, то есть американцы первыми вышли на работу и начали заражаться.

«У нас есть фора, мы только вышли на работу, своевременное поручение дано — разработать меры. Если мы сейчас сделаем так, что у нас коллективный иммунитет не 63% будет, а мы доведем его хотя бы до 70%, убедив нацию прививаться и ревакцинироваться, то это снизит [заболеваемость]», — указал академик.

Ранее в этот день руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что доля заболевших штаммом коронавируса «Омикрон» среди исследуемых агентством составляет 76% от общего числа заболевших COVID-19.

Тогда же вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что в России выявлено 698 случаев «Омикрон»-штамма, большая часть из них зафиксирована в Московском регионе.

Президент России Владимир Путин заявил, что что в период каникул россияне чаще ездили за рубеж. Граждане РФ посещали в том числе регионы со сложной эпидобстановкой, из-за чего власти страны должны быть готовы к росту числа заболевших. В США и странах Европы зафиксировано большое число случаев заболевания коронавирусной инфекцией, вирус не оставляет в покое мир, указал глава государства.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».