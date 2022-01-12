Прямой эфир
Общество
В выборке ФМБА доля штамма «Омикрон» составила 76% от всех заболевших
Мир
Инфляция в США в декабре достигла рекордных за 40 лет 7%
Общество
ВОЗ сообщила о постепенном становлении коронавируса эндемичным
Мир
В МИД России обвинили США в разрушении системы контроля над вооружениями
Мир
Самолет ВКС РФ доставил из Казахстана в Москву еще 146 россиян
Общество
Посольство назвало предварительную причину смерти Михаила Зеленского
Мир
Грушко заявил НАТО о контрмерах РФ в случае угрозы ее безопасности
Мир
Политолог назвал прошедшие переговоры РФ и НАТО безрезультатными для Украины
Мир
США после переговоров с РФ выразили надежду на безопасность и мир
Спорт
Фигуристы России побили мировой рекорд в короткой программе парного катания
Сюжет:

Онищенко объяснил низкую по сравнению с США заболеваемость COVID в РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в среду, 12 января, объяснил низкие показатели заболеваемости COVID-19 в России по сравнению с Европой и Соединенными Штатами легкостью перенесения заболевания, а также более поздним завершением праздников в РФ.

Штамм-звонок: кабмин готовится представить новые меры по борьбе с COVID
Какие ограничения могут быть введены на фоне распространения «Омикрона»

«Заболеваемость, конечно, ниже, чем в Европе и США, но не такая, какая есть в статистике, потому что, естественно, особенность этого заболевания отличается от той, что была», — цитирует специалиста «РИА Новости».

Как объяснил зампрезидента РАО, «Омикрон»-штамм по сравнению с предыдущими вариантами коронавируса вызывает более щадящее течение болезни, хотя сам при этом является более заразным.

Онищенко отметил, что в США, где в настоящее время наблюдается очень высокая заболеваемость, новый штамм пришел раньше, а праздники закончились 2 января, то есть американцы первыми вышли на работу и начали заражаться.

«У нас есть фора, мы только вышли на работу, своевременное поручение дано — разработать меры. Если мы сейчас сделаем так, что у нас коллективный иммунитет не 63% будет, а мы доведем его хотя бы до 70%, убедив нацию прививаться и ревакцинироваться, то это снизит [заболеваемость]», — указал академик.

Ранее в этот день руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что доля заболевших штаммом коронавируса «Омикрон» среди исследуемых агентством составляет 76% от общего числа заболевших COVID-19.

Тогда же вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что в России выявлено 698 случаев «Омикрон»-штамма, большая часть из них зафиксирована в Московском регионе.

Президент России Владимир Путин заявил, что что в период каникул россияне чаще ездили за рубеж. Граждане РФ посещали в том числе регионы со сложной эпидобстановкой, из-за чего власти страны должны быть готовы к росту числа заболевших. В США и странах Европы зафиксировано большое число случаев заболевания коронавирусной инфекцией, вирус не оставляет в покое мир, указал глава государства.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022