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Путин оценил ситуацию с коронавирусом после новогодних праздников

Путин: Россия находится в преддверии новых вспышек заболеваемости COVID-19
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В США и странах Европы зафиксировано большое число случаев заболевания COVID-19, вирус не оставляет в покое мир. Об этом заявил в среду, 12 января, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

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«Совершенно очевидно то, что мы находимся, конечно, в очень сложной ситуации сегодня. В ситуации преддверия каких-то возможных вспышек [заболеваемости], тем более что праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было в это время, и это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране», — отметил Путин.

Российский лидер добавил, что в связи с возможным ростом заболеваемости COVID-19 из-за штамма коронавируса «Омикрон» нужно подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования на коронавирус.

Как заявил 11 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, увеличение числа заболевших COVID-19 из-за штамма «Омикрон» свидетельствует о том, что данный вариант вируса продолжит распространяться по всему миру, в том числе и в России.

Ранее, 30 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России была создана тест-система для выявления штамма «Омикрон». По ее словам, на данный момент нужно научиться предотвращать попадание любой новой мутации коронавируса в страну.

Также глава ведомства рассказала, что поствакцинальный иммунитет после российской вакцины «Спутник V» достаточен для сдерживания распространения штамма «Омикрон».

28 декабря Путин отметил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%. Также глава государства отметил высокую способность «Спутника V» бороться со штаммом «Омикрон».

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

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