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Попова оценила уровень иммунитета после «Спутника V» в борьбе с «Омикроном»

Попова: иммунитет после «Спутника V» достаточен для сдерживания «Омикрона»
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Поствакцинальный иммунитет после «Спутника V» достаточен для сдерживания распространения штамма коронавируса «Омикрон». Об этом заявила в четверг, 30 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия-24».

«Уже есть результаты исследования двух наших научно-исследовательских организаций независимо друг от друга, что поствакцинальный иммунитет после «Спутника V» абсолютно четко достаточен для того, чтобы сдерживать распространение и нового штамма «Омикрон», — отметила Попова.

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По ее словам, это важно, поскольку основная часть населения России привита именно «Спутником V».

Вместе с тем она рассказала, что тест-система для выявления «Омикрона» была сделана за неделю. По ее словам, на данный момент нужно научиться предотвращать попадание любой новой мутации коронавируса в страну.

28 декабря президент РФ Владимир Путин отметил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%. Также глава государства отметил высокую способность «Спутника V» бороться со штаммом «Омикрон».

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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