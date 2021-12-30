Попова рассказала о тест-системе на выявление штамма «Омикрон»

Тест-система для выявления штамма коронавируса «Омикрон» была сделана за неделю. Об этом заявила в четверг, 30 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия-24».

«На «Омикрон» буквально за неделю сделали коллеги тест-системы, тоже независимо наш институт в Санкт-Петербурге и в Москве, и сегодня мы уже первый скрининг проводим тест-системами для ПЦР-диагностики, <...> именно направленными на конкретный штамм, именно «Омикрон», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что на данный момент нужно научиться предотвращать попадание любой новой мутации коронавируса в страну.

28 декабря Попова заявила, что в России продолжается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. По ее словам, показатель заболеваемости на прошедшей неделе составил 118,17 на 100 тыс. населения, что на 11,2% ниже, чем на неделе предыдущей.

17 декабря глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что вакцина «Спутник V» показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношении штамма коронавируса «Омикрон», в особенности у тех, кто прошел ревакцинацию «Спутником Лайт».

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.