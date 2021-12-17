Мурашко оценил эффективность «Спутника V» против «Омикрона»

Вакцина «Спутник V» показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношение штамма коронавируса «Омикрон», в особенности у тех, кто прошел ревакцинацию «Спутником Лайт». Об этом в пятницу, 17 декабря, заявил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Эти вакцины формируют защиту, в том числе при заражении штаммом «Омикрон». В условиях распространения новых штаммов своевременная ревакцинация играет очень важную роль для формирования эффективной защиты», — отметил Мурашко.

Он напомнил, что штамм «Омикрон» отличает большое число мутаций, и он более заразен.

Мурашко также сообщил, что заразившиеся «Омикроном» россияне или уже болели COVID-19, или были вакцинированы, их иммунитета хватает. По его словам, тяжелых случаев течения болезни после заражения «Омикрон»-штаммом в стране пока не зафиксировано.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в РФ число пациентов, у которых выявлен «Омикрон», возросло до 25: новый вариант обнаружен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

14 декабря глава Центр имени Гамалеи Александр Гинцбург указал на то, что российская вакцина «Спутник V» защитит от нового штамма «Омикрон», но вопрос в конкретных цифрах. По его словам, в настоящее время сотрудники центра изучают степень защиты вакцины от нового штамма. Если снижение защиты от инфекции будет 10-кратным, надо ставить вопрос об изменении вакцины, добавил специалист.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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